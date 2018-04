Amici 17 | Maria De Filippi lancia una frecciatina a Milly Carlucci

Fabri Fibra andrà ad Amici di Maria De Filippi - i fan protestano Video : Quello tra il rap ed i talent show è sempre stato un rapporto difficile, soprattutto in Italia. Sono infatti innumerevoli le dichiarazioni fatte negli ultimi anni da parte dei principali attori del rap-game, che evidenziano come la maggior parte della scena hip hop abbia una bassissima considerazione, in alcuni casi una vera e propria disistima, per questo genere di spettacolo. I talent per un rapper sono come gli steroidi per uno sportivo? Se ...

Simona Ventura/ Maria De Filippi la porta ad Amici : "è giusto che sia in tv" (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

Simona Ventura/ Si rilancia in tv grazie ad Amici di Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Anticipazioni sul 1° serale di Amici di Maria De Filippi - 7 aprile : quali brani per i cantanti delle squadre bianca e blu? : Le Anticipazioni sul 1° serale di Amici di Maria De Filippi, in scena sabato 7 aprile, portano immediatamente alle canzoni assegnate ai cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu. Dopo la prima fase della puntata, dove le squadre si esibiranno in esibizioni corali con ospiti italiani o internazionali, i concorrenti selezionati dai docenti del programma, accederanno alla seconda fase. Nella seconda fase di Amici di Maria De ...

Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi con Fabri Fibra : tutti gli ospiti del 1° serale del 7 aprile : Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi, ospite della prima puntata del serale attesa per sabato 7 aprile su Canale 5, alle ore 21.20. Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi si esibirà con un concorrente della squadra bianca e con un concorrente della squadra blu, a sua scelta. Non sarà l'unica ospite della prima puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. In studio e su Canale 5, oltre all'artista di Solarolo, ci sarà il ...

MARIA DE FILIPPI/ "Non sono una dea pagana - ad Amici faccio la rivoluzione. Vorrei provare un nuovo format.." : MARIA De FILIPPI: la conduttrice in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo successo e delle novità che interesseranno la nuova edizione di Amici. Poi un'idea che...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi da “sorella maggiore” al serale : le sue parole : Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi, da giudice della commissione esterna. Ormai è ufficiale e nella puntata di Amici 2018 in onda lo scorso sabato 31 marzo, è stata la stessa Maria De Filippi a comunicare ai fan il suo nome. Tra i personaggi scelti per la commissione esterna del serale, ci sono anche due cantanti: Alessandra Amoroso ed Ermal Meta. Il secondo nome è una conferma. Ermal Meta ha già preso parte ad Amici di Maria De ...

Maria De Filippi su Amici 17 : “La diretta? Una scelta obbligata” : Anticipazioni Amici 17: Maria De Filippi svela le novità Tra pochi giorni partirà la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E per questa occasione la conduttrice del popolare talent show di Canale 5 ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Cosa ha detto? La De Filippi ha svelato che non ci saranno i coach e che ci saranno due commissioni a valutare i ragazzi prova dopo prova. La prima ...

Anticipazioni Amici - parla Maria De Filippi : Laura Pausini al Serale : Amici 2018, il Serale: Maria De Filippi svela nuove Anticipazioni, Laura Pausini ospite della prima puntata Maria De Filippi ha stravolto le regole del Serale di Amici 2018. Niente coach, tutto e tutti si concentreranno solo ed esclusivamente sugli allievi. La commissione interna e quella esterna si vedranno così a rivestire il ruolo di giudici […] L'articolo Anticipazioni Amici, parla Maria De Filippi: Laura Pausini al Serale proviene da ...

Amici - gli allievi al serale. L'inaspettata decisione di Maria De Filippi : Meno male che ci pensa Maria. A una settimana dall'inizio del serale di Amici i professori non riescono a trovare la quadra e decidere a maggioranza chi si merita la presenza alla prima serata. Maria De Filippi decide di far entrare tutti i ragazzi che hanno avuto almeno due preferenze da parte dei docenti. Il primo a entrare è Biondo. Dopo ever chiesto al cantante perché dovrebbe ottenere una magliatta verde la De Filippi annuncia ...

Amici 2018 : Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo del Serale : Come funziona Amici Serale quest’anno: ogni puntata sarà in tre fasi Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo di Amici 2018 Serale. Quest’anno, ognuna delle puntate sarà “divisa” in tre fasi. Nella terza fase a giudicare le esibizioni dei vari concorrenti saranno i super giudici arruolati nel cast di questa diciassettesima edizione, con un […] L'articolo Amici 2018: Maria De Filippi svela nuove ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici di Maria De Filippi (video) : l’invito ad entrare al serale con umiltà : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata pomeridiana di sabato 31 marzo. Registrata a Roma nella giornata di giovedì 29 marzo, l'ultimo speciale del sabato prima del serale va in onda oggi su Canale 5 dalle ore 14.10. Lo speciale si apre con il ricordo commosso di Rita Dalla Chiesa che racconta Fabrizio Frizzi ai ragazzi di Amici di Maria De Filippi. "Lei è una persona che ha vissuto tanti momenti ...