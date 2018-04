Ambiente | progetto Nauticinblu di Marevivo | anche la Sicilia entra a far parte della rete

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Partirà venerdì 6 aprile in, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, ildi educazione ambientale diche coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo,conduzione tecnica e amministrativanave e includano la tutela dell’e la sostenibilità delle nostre risorse marine. Per una settimana gli studenti dell’istituto per i trasporti e la logistica “Caio Duilio” di Messina svolgeranno attività di formazione, sia in aula che outdoor, sulla salvaguardia dell’ecosistema marino. L’intero percorso permetterà agli studenti che hanno scelto il mare nel proprio futuro di diventare dei veri difensori del polmone bluTerra. Giorno 6 presso l’ITTL Caio Duilio si svolgerà la ...