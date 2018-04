Ambiente | 5 milioni per salvare la biodiversità nei parchi del Sud

Elezioni e Ambiente : oltre 66 milioni di schede in carta riciclabile : Scheda elettorale cartacea vs voto elettronico. Gli italiani non hanno dubbi: una votazione con scheda elettorale cartacea è più semplice (48%) e sicura (42%). Per non parlare del minor impatto ambientale: sono oltre 66 milioni le schede stampate in carta copiativa riciclabile che, dopo 5 anni dalla consultazione, potranno tornare a nuova vita grazie al ciclo del riciclo. A tracciare il quadro è un’indagine Astra Ricerche commissionata da ...

Ilva - Arcelor Mittal : 'Per noi grande opportunità - investiremo nell'Ambiente circa 300 milioni di euro' : L'Ilva? 'Una grande opportunità' per Arcelor Mittal. Il gruppo franco-indiano che ha presentato i conti 2017 al top dal 2011, investirà nel 2018 ArcelorMittal in Ilva 'circa 300 milioni di dollari , ...

LegAmbiente - rapporto Mal’aria 2018 : “Sette milioni di italiani respirano polveri sottili per metà dell’anno” : Sono 31 le città italiane che nel 2017 hanno superato i limiti per le polveri sottili e per l’ozono. La maglia nera va a Cremona con 178 giorni di inquinamento rilevato (105 per le polveri sottili e 73 per l’ozono), seguita da Pavia (167) e Lodi, Mantova e Monza con 164 giorni di inquinamento totale. Poi ci sono Asti (162), Milano (161) e Alessandria (160). Tra queste 31 città, 28 superano i 100 giorni di inquinamento e 16 superano i 150 giorni. ...