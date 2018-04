Amazon Prime Video | accordo con Rai per serie tv | film e programmi per ragazzi

Il giovane Montalbano e I Medici arrivano su Amazon Prime Video : Il giovane Montalbano e I Medici sono solo alcune delle serie Rai di successo che si apprestano a sbarcare su Amazon Prime Video. Il servizio di intrattenimento on demand e l’azienda di Viale Mazzini annunciano un accordo che rende disponibili ai clienti Prime alcuni prodotti Rai tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i clienti in Italia che possono guardare, ...

Su Amazon Prime Video si potranno vedere molti nuovi film - programmi e serie tv della Rai : Amazon Prime Video ha fatto un accordo per rendere disponibili ai suoi utenti alcune serie tv, alcuni film e alcuni programmi per ragazzi della Rai. L’accordo riguarda per il momento solo il catalogo italiano di Amazon Prime Video, al quale The post Su Amazon Prime Video si potranno vedere molti nuovi film, programmi e serie tv della Rai appeared first on Il Post.

Nuovo accordo tra Amazon Prime Video e Rai : serie tv - film e programmi per ragazzi : I clienti Prime vedranno arricchire il proprio pacchetto Video grazie ad un accordo tra Amazon Prime Video e Rai, che renderà disponibili alcuni prodotti Rai di grande successo tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i clienti in Italia che potranno guardare, ad esempio, tra gli altri, I Medici, Rocco Schiavone e Il Cacciatore, tre serie che saranno rese ...

Amazon Prime acquista i diritti de Il Cacciatore : tutto pronto per una seconda stagione : La Rai colpisce ancora e grazie alla partecipazione a Canneseries è riuscita a piazzare colpi importanti: Amazon Prime acquista i diritti de Il Cacciatore, The Hunter, con Francesco Montanari. Questa è la notizia del momento che non solo rende orgogliosi i vertici Rai ma anche il suo pubblico e chi ha lavorato tanto per permettere alle produzioni italiane di sbarcare all'estero. La notizia è stata battuta qualche ora fa dal sito di settore ...

Ultimo giorno per Amazon Prime a 19.99 euro : prezzo bloccato fino al 3 aprile : Oggi 3 aprile è l'Ultimo giorno che avete a disposizione per attivare Amazon Prime al prezzo di 19.99 euro annuali: a partire da domani, infatti, sappiamo che il costo dell'abbonamento subirà un aumento pari all'80%, arrivando a costare 36 euro ogni 12 mesi. Chi opterà per l'attivazione in giornata (fino alle 23.59, non un minuto più tardi), potrà disporre di una prova gratuita di 30 giorni (durante la quale potrete usufruire di tutti i benefit ...

Amazon Prime - conviene abbonarsi in Italia? [Editoriale] - : Per chi non lo conoscesse, Twitch è una piattaforma di streaming videoludico, che esiste già da molti anni ma che da poco sta prendendo piede in Italia, anche grazie alla miliardaria acquisizione da ...

Netflix - Tim Vision e Amazon Prime Video : da oggi disponibile una grandissima novità - : ... Tim Vision , Amazon Prime , ma anche servizi di streaming TV come Sky Go , Mediaset Premium e Infinity : è ufficialmente entrato in vigore il nuovo regolamento UE sullo streaming all'estero. Da oggi ...

Amazon Prime Video - le novità in arrivo ad aprile : In aprile Prime Video punta tutto sullo sport con le docuserie All or Nothing. Ma in arrivo anche novità come The Crossing e un film con Nicholas Cage

Amazon Prime Video - le novità in arrivo ad aprile : Per Amazon Prime Video aprile sarà un mese ad alta adrenalina: debutta infatti il brand All or Nothing, che racchiude le più avvincenti docuserie sportive fra cui la nuova The Michigan Wolverines e il ritorno di Dallas Cowboys. Fra le serie tv, invece, grande attesa per The Crossing, che fonde mistero e temi di attualità come quello dei profughi. Serie tv All or Nothing: The Michigan Wolverines – prima stagione dal 6 aprile Con questo ...

Amazon Prime stringe accordi con la Disney. In arrivo “Marvel’s Cloak and Dagger” e “The Crossing” : Amazon annuncia il lancio di due nuove serie in esclusiva su Prime Video grazie ad un accordo con Disney EMEA. La nuova attesissima serie Marvel’s Cloak & Dagger, che racconta la storia di due adolescenti di origini molto diverse che si ritrovano ad avere dei super poteri, sarà disponibile su Prime Video in Italia, UK, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera e Francia a Giugno, il giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Grazie ...

Dal 1 aprile l'Ue rivoluziona lo streaming. Cosa cambia per Netflix - Sky e Amazon Prime : Con l'entrata in vigore del regolamento sulla portability dei contenuti, dal primo aprile del 2018 scatta una piccola, ma significativa rivoluzione in Europa. I cittadini che acquistano o si abbonano ...

Cloak & Dagger e The Crossing in esclusiva su Amazon Prime grazie a un accordo con Disney : Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Esagerato il prezzo di Amazon Prime e Prime Video in Italia? All’estero è molto peggio : Da giorni ormai si parla con insistenza di Amazon Prime e di Prime Video, in seguito all'aumento dei prezzi che è stato ufficializzato per il mercato italiano. Passare da meno di 20 euro a quasi 40 euro su base annuale non deve essere stata decisione presa alla leggera per questo popolarissimo brand, ma se pensiamo a come stanno le cose in giro per il mondo, forse da oggi 28 marzo qualche utente in Italia si sentirà persino fortunato. Proviamo a ...

Amazon Prime Video punta sullo sport : in arrivo una serie sul Manchester City : La serie "All or nothing" torna su Amazon Prime Video: in arrivo nuovi episodi per chi ama lo sport, tra cui uno spazio dedicato al Manchester City L'articolo Amazon Prime Video punta sullo sport: in arrivo una serie sul Manchester City è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.