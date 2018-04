Alluvione 2013 | Sardegna il tribunale dà il via libera ai lavori 

meteoweb.eu

: RT @SardiniaPost: Alluvione 2013, via libera del Tribunale di Nuoro ai lavori sul ponte di Oloè - #Sardegna - giorgiogaias92 : RT @SardiniaPost: Alluvione 2013, via libera del Tribunale di Nuoro ai lavori sul ponte di Oloè - #Sardegna - SardiniaPost : Alluvione 2013, via libera del Tribunale di Nuoro ai lavori sul ponte di Oloè - #Sardegna - cagliaripad : Il tribunale di Nuoro ha autorizzato la Provincia ad avviare i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Oloè -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ildi Nuoro ha autorizzato la Provincia ad avviare i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Oloe’, sulla strada provinciale 46 tra Oliena e Dorgali, messo sotto sequestro dai giudici dello stesso– su richiesta della Procura – nel febbraio 2017 dopo il cedimento di una campata. Il ponte era crollato in occasione della tragicadel, quando aveva inghiottito l’auto in cui e’ morto l’agente di Polizia Luca Tanzi, finito nel vuoto insieme ad altri tre colleghi, mentre in piena emergenza cercavano di mettere in salvo le persone in difficolta’. A disposizione per i lavori – che dovrebbero iniziare subito e consentire entro giugno la riapertura almeno per il passaggio sulla provinciale a senso unico alternato – ci sono oltre 4 milioni di euro messi a disposizione dall’assessorato ai Lavori ...