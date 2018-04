All' oncologo Dino Amadori il Vincastro d' Argento dell' Accademia degli

Regionali Lombardia - lettera elettorale dell'oncologo ai pazienti : «Votate per GAllera» : Giulio Gallera , Ansa, Un medico spedisce ai suoi ex pazienti una lunga lettera per spingerli a votare l'assessore alla Sanità uscente Giulio Gallera, capolista a Milano di Forza Italia. È il ...

Elezioni Lombardia - l’oncologo invia una lettera-spot a tutti i pazienti : “Votate l’assessore Alla Sanità Giulio GAllera” : Ha preso tutti gli indirizzi dei pazienti curati durante la sua carriera e ha inviato loro una lettera-spot nella quale incensa il sistema sanitario regionale e il lavoro dell’assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera. Esplicito l’intento: sostenere l’esponente di Forza Italia. Lo dice senza giri di parole il dottor Alessandro Testori, che fino a pochi mesi lavorava all’Istituto europeo di oncologia fondato da ...

L'oncologo scrive ai suoi pazienti : "Sostenete GAllera Alle regionali 2018". Ma una paziente è morta : Fa nulla se vengono chiesti ad ammalati, ex ammalati o deceduti: per un pugno di voti si fa qualunque cosa. Niente di illegale, ma l' endorsement che Alessandro Testori - medico chirurgo, specialista ...