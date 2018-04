Alle 21 in diretta con Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans nella rubrica

Coppa Davis - Alle 11 il sorteggio : Diretta streaming su Primocanale.it : Oggi alle 11 è in programma il sorteggio delle gare a Palazzo San Giorgio con, a seguire, la conferenza stampa delle squadre al completo che sarà trasmessa in Diretta via streaming da Primocanale.it

Amici 17 | Conferenza Stampa | 5 aprile 2018 | In diretta dAlle ore 12 : Oggi, giovedì 5 aprile 2018, a partire dalle ore 12, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione della fase serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.Amici 17 | Il seraleprosegui la letturaAmici 17 | Conferenza Stampa | 5 aprile 2018 | In diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 05 aprile 2018 05:38.

LIVE Volley - ChAllenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d'andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 2-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d'andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Volley - ChAllenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d’andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 1-0 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PARTITE CHAMPIONS LEAGUE (Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile. I giallorossi vanno a caccia dell’impresa: al Pala De Andrè i ragazzi di coach Soli vogliono vincere per avvicinarsi alla conquista del terzo trofeo continentale per importanza. A 21 anni ...

Barcellona-Roma Alle ore 20.45 La Diretta Nainggolan in tribuna - Peres terzino - Florenzi nel tridente d'attacco : Sorteggio crudele quello che ha destinato alla Roma un avversario come il Barcellona, primo in classifica nella Liga e squadra candidata, assieme al Manchester City su tutte, per la vittoria finale...

Barcellona-Roma in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dAlle 20.45 : Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018 , ottobre 2016, , Daniele De Rossi ha pareggiato su rigore nell'1- 1 contro la Spagna, che schierava Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets e ...

Kledi Kadiu / Dalla scelta di venire in Italia ai guadagni da bAllerino : confessioni a La Vita in Diretta : Kledi Kadiu ospite a La Vita in Diretta. Intervistato da Francesca Fialdini parla dell'amore della danza, dell'Italia, della tv e dei suoi guadagni...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Milan-Inter - dAlle 0-0 La Diretta Cutrone sfida Icardi : E' un recupero di gran lusso quello che va in scena a San Siro, con il derby Milan-Inter in questo inusuale orario delle 18.30 del mercoledì. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta con la Juve che ha ...

Milan-Inter in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dAlle 18.30 : formazioni ufficiali Milan , 4-3-3, : G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All: Gattuso Inter , 4-2-3-1, : Handanovic; ...

Benevento-verona - dAlle 17.00 La Diretta In palio le ultime speranze di salvezza : Il Benevento si presenta a questo recupero con il solito obiettivo: conquistare una vittoria per tenere vive le speranze di salvezza, ormai ridotte pressochè a un lumicino tenuto in vita solo dalla ...

Benevento-Verona - formazioni ufficiali. Il risultato in diretta LIVE dAlle 17 : formazioni UFFICIALI Benevento , 4-3-3, : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabatè. All. De Zerbi Verona , 4-4-1-1, : Silvestri; Ferrari, ...

Milan-Inter - formazioni e diretta dAlle 18.30 : Si recupera il derby rinviato a marzo: è una sfida decisiva per la Champions, con Gattuso a -8 da Spalletti