Alimenti | Mipaaf | da oggi obbligo stabilimento produzione in etichetta

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Scatta dal’di indicare inla sede e l’indirizzo dellodio di confezionamento degli, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017. A comunicarlo è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in una nota.Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l’uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale). Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l’indirizzo dello(o solo la località se questa consente l’immediata identificazione dello) dio di confezionamento, se l’alimento è confezionato in uno ...