Alimentazione | più salutari e sostenibili i nuovi condimenti spalmabili

(Di giovedì 5 aprile 2018) Continua l’impegno delle aziende del settore nella riformulazione dei loro prodotti, in linea con le raccomandazioni degli esperti. Cresce inoltre l’attenzione all’impatto ambientale, già oggi minore rispetto ai grassi di origine animale. Basati esclusivamente su oli di origine vegetale, ormai praticamente privi di grassi trans e a ridotto impatto ambientale: sono queste le principali caratteristiche dei, studiati dalle aziende per rispondere alle esigenze dei consumatori, e in linea con le raccomandazioni delle associazioni mediche. Grazie all’impegno di ASSITOL, l’Associazione italiana dell’industria olearia, oggi i grassi da condimento di ultima generazione non devono contenere più del 2% di grassi trans su base grassa, un livello inferiore a quello dei grassi lattieri. L’Associazione, tramite l’IMACE, la confederazione europea di settore, ha dato anche la ...