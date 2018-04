Alimentare | al via obbligo indicazione stabilimento in etichetta

Milano : sequestrata tonnellata cibo avariato in Alimentare via Padova : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Oltre una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione è stata posta sotto sequestro dall’Annonaria della polizia locale di Milano in un esercizio commerciale in via Padova gestito da un cittadino cinese, poi denunciato.Durante un controllo, gli agenti hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un ...

Milano : sequestrata tonnellata cibo avariato in Alimentare via Padova : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Oltre una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione è stata posta sotto sequestro dall’Annonaria della polizia locale di Milano in un esercizio commerciale in via Padova gestito da un cittadino cinese, poi denunciato.Durante un controllo, gli agenti hanno trovato grandi quantità di alimenti (carne, pesce e verdura) accatastati in modo disordinato e in cattivo stato di conservazione in un ...

Al via il workshop agroAlimentare in Calabria : ... il secondo comparto manifatturiero del made in Italy ed il primo della Calabria che svolge un effetto traino unico sull'intera economia per l'impatto positivo di immagine sui mercati esteri dove il ...