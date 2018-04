Alessandro D' Amico e l' addio ad Alex Migliorini | colpa del sesso? Non

Uomini e Donne : Le dichiarazioni piccanti di Alessandro D'amico Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutte le polemiche scoppiate dopo la conclusione della storia d'amore di #alex migliorini ed Alessandro D'amico [Video]. Quest'ultimo, infatti, nelle scorse ore è tornato nuovamente a parlare di lui, di Alex e dei motivi che li hanno portati a lasciarsi qualche settimana fa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Critiche e polemiche sui sentimenti di Alessandro ...

Uomini e Donne : Le dichiarazioni piccanti di Alessandro D'amico : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutte le polemiche scoppiate dopo la conclusione della storia d'amore di Alex Migliorini ed Alessandro D'amico. Quest'ultimo, infatti, nelle scorse ore è tornato nuovamente a parlare di lui, di Alex e dei motivi che li hanno portati a lasciarsi qualche settimana fa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Critiche e polemiche sui sentimenti di Alessandro D'amico Tutti ...

Alessandro D’Amico su Alex Migliorini : 'Il sesso non funzionava' - la replica dell'ex tronista : E' finita nel giro di 3 mesi la storia d'amore tra Alessandro D’Amico e Alex Migliorini, coppia nata a Uomini e Donne. Un trono gay presto imploso, con immancabili polemiche e dichiarazioni.L'ultima, rilasciata da Alessandro su Nuovo Tv, ha fatto non poco rumore, avendo abbracciato la sfera più intima e privata della coppia. Quella sessuale. prosegui la letturaAlessandro D’Amico su Alex Migliorini: 'Il sesso non funzionava' - la replica ...

Uomini e Donne/ Alessandro D'Amico - il trono e l'addio ad Alex : "A letto non funzionava!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico torna a parlare della rottura con Alex Migliorini e ammette: "A letto tra noi non funzionava!"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Alex Migliorini spera nel ritorno di fiamma con Alessandro D’Amico : “Credo che farei la stessa scelta. Quando prendi una decisione con il cuore, non con la testa, scegli chi ti piace veramente”. Così Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e donne, parla al settimanale Vero della fine della storia d’amore con Alessandro D’Amico, nata proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi ma conclusasi nel giro di pochi mesi per volere di Alessandro. Era stato lo stesso Alex sui social a ...

Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico come Claudio e Mario? "Mai dire mai" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alex Migliorini dopo la rottura con Alessandro D'Amico confessa di aver vissuto un brutto periodo ma: "Ritorno di fiamma? Mai dire mai..."(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Alessandro D'Amico : "I genitori di Alex? Accanimento e cattiveria ingiustificati" : Alessandro D'Amico, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha spiegato, una volte per tutte, i motivi della rottura con Alex Migliorini. Dopo la scelta, i due ex innamorati hanno bruciato le tappe prendendo una casa assieme a Milano. L'entusiasmo iniziale, dopo poche settimane, però si è esaurito: Poi, dentro di me, pian piano, l’amore andava scemando. Mi chiedevo il perché ma non riuscivo a darmi una risposta. Non riuscivo a fingere o ...

Uomini e Donne - i genitori di Alex Migliorini contro Alessandro D'Amico per una multa non pagata : Buongiorno, pubblico queste multe per farvi sapere uno dei tanti motivi perché non abbiamo accettato Alessandro (vive la vita alla giornata usando e sfruttando le persone, senza pagare le conseguenze che provoca. A buon intenditore poche parole. Ps. Per quanto riguarda la fine della loro storia noi non abbiamo mai interferito. Lui si sta solo arrampicando sugli specchi Sono accuse dirette quelle che la mamma del tronista Alex Migliorini ...

Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D’Amico : litigio con la mamma e offese social (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico si scaglia contro la madre del suo ex fidanzato Alex Migliorini; l'ex tronista poi prende le distanze da tutti con delusione.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne News : Alessandro D’Amico litiga con la mamma di Alex Migliorini : Uomini e Donne News: scoppia la lite tra Alessandro Migliorini e la mamma di Alex Migliorini Da quando Alessandro D’Amico ha messo fine alla sua storia con Alex Migliorini su social non poche sono state le critiche a lui indirizzate. Uno dei motivi che lo avrebbero spinto a chiudere con Alex, come molti sanno, sembrerebbe essere […] L'articolo Uomini e Donne News: Alessandro D’Amico litiga con la mamma di Alex Migliorini ...

Giallo di Pescara - l’amico di Alessandro : “Impossibile avesse giri loschi” : Giallo di Pescara, l’amico di Alessandro: “Impossibile avesse giri loschi” Pomeriggio Cinque continua a seguire le indagini sull’omicidio del giovane abruzzese. Continua a leggere L'articolo Giallo di Pescara, l’amico di Alessandro: “Impossibile avesse giri loschi” proviene da NewsGo.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme/ L'amico di Francesco Monte "attapira" papà Valerio? : Rebecca Staffelli e Alessandro Basile fidanzati? Scoppia il gossip per i neo Romeo e Giulietta mentre la faida tra Francesco Monte e Valerio continua, come andrà a finire tra loro?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Gay - Alessandro D’Amico : “Alex e il mio più grande sbaglio” : Uomini e Donne Trono Gay, parla Alessandro D’Amico: ecco perchè lui e Alex Migliorini si sono lasciati Da quando si è diffusa la notizia riguardo la fine della storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico molti sono stati i fan della coppia rimasti delusi dalla cosa. Quello però ad essere stato più preso di […] L'articolo Uomini e Donne Trono Gay, Alessandro D’Amico: “Alex e il mio più grande ...

Alessandro D’Amico svela un retroscena dopo aver chiuso con Migliorini : Alex Migliorini: Alessandro D’Amico parla della fine della sua storia dopo la fine della loro travolgente storia d’amore, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico hanno scelto la via dei social per spiegare i veri motivi legati a questa dura decisione, condividendo il tutto con i loro sostenitori, lanciandosi a vicenda delle frecciatine e messaggi di vicinanza. Se ieri Alex Migliorini è tornato a parlare del suo ex fidanzato ...