Aldo | Giovanni e Giacomo hanno litigato? La verità sul trio comico

Giovanni : "Io - Aldo e Giacomo non abbiamo divorziato. Nel 2020 torniamo in pista" : Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Giovanni Storti , componente del celebre trio con Aldo e Giacomo, nega che la temporanea inattività del trio comico sia in realtà un divorzio. 'Ma no, è proprio ...

Aldo - Giovanni e Giacomo - l'annuncio : 'Un nuovo film insieme nel 2020' : In un'intervista a Oggi Giovanni Storti - componente del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo - nega che la temporanea inattività del trio comico sia in realtà già un divorzio: 'Ma no, è proprio così:...

Così è la vita : cast - trama e curiosità del secondo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Bancomat (Aldo), un detenuto di mezza tacca in fuga, sequestra il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni: la trama del secondo film dei tre comici non si esaurisce certo Così, ma l’occasione per rivedere Così è la vita è venerdì 6 aprile, alle ore 21.25 su Italia1. Così è la vita trailer Così è la vita, la trama A Milano Aldo, un detenuto di mezza tacca, deve essere scortato in tribunale. L’incarico è affidato al poliziotto ...

TU LA CONOSCI CLAUDIA?/ Su Italia 1 il film con Aldo - Giovanni e Giacomo (oggi - 30 marzo 2018) : Tu la CONOSCI CLAUDIA?, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo, Paola Cortellesi, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:15:00 GMT)

Tu la conosci Claudia? cast - trama e curiosità del film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Vemerdì 30 marzo su Italia Uno va in onda, a partire dalle 21.25, Tu la conosci Claudia, commedia del trio comico milanese diretta, ancora una volta, da Massimo Venier. Tu la conosci Claudia?, il trailer Tu la conosci Claudia?, la trama Paola è perennemente in cura dall’analista. Confusa e insoddisfatta del rapporto con il marito Giovanni, vorrebbe conforto da scappatelle extraconiugali. A farne le spese saranno Aldo, tassista viveur e ...