Alberto Angela torna in prima serata Rai 1 | al via Ulisse

Francesca Michelin a Verissmo. 'L'album dopo la fine di un amore. Ora penso solo a Alberto Angela - è una cosa seria' : Francesca Michelin è stata la prima ospite a Verissimo . Silvia Toffanin ha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada ...

Ulisse il piacere della scoperta 31 marzo : viaggio di Alberto Angela in Andalusia : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela tra le bellezze andaluse Alberto Angela viaggia tra Siviglia, Cordova, Granada ...

Programmi TV di stasera - sabato 31 marzo 2018. Alberto Angela racconta l’Andalusia : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; ...

'Ulisse' - ritorna in tv Alberto Angela dopo il trionfo delle 'Meraviglie' : 'Il passato è fondamentale, insegna a capire il presente e ad orientare il futuro'. Alberto Angela riparte con Ulisse, il piacere della scoperta su Rai3 , alle 21.15 il programma di divulgazione ...

Ulisse torna su Rai 3 : Alberto Angela 'sfida' Patrick Dempsey... : Alberto Angela torna su Rai 3 con Ulisse e sfida, come da tradizione primaverile, il prime time del sabato sera tra Ballando con le Stelle e C'è Posta per Te. Per il ritorno di Alberto Angela in tv, questa sera sabato 24 marzo, Milly Carlucci ha schierato Anastacia Ballerina per una Notte, mentre Maria De Filippi ha posizionato l'artiglieria pesante con Patrick Dempsey, l'ex Dottor Stranamore Derek Shepherd di Grey's Anatomy. Tra Rai 3 e ...

Ulisse il piacere della scoperta : Alberto Angela torna con Alessandro Magno - 24 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela sulle tracce di Alessandro Magno In attesa della nuova serie che partirà da ...

Programmi TV di stasera - sabato 24 marzo 2018. Alberto Angela racconta Alessandro Magno : Alberto Angela, Ulisse Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il terzo appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerina d’eccezione la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi ...

Alberto Angela - torno con Ulisse : ROMA, 23 MAR - Alberto Angela riparte con Ulisse, il piacere della scoperta su Rai3, alle 21.15 il programma di divulgazione dedicato alla storia, all'arte ed alla cultura. Un pubblico, il suo, che lo ...

Alberto Angela e il ritorno di 'Ulisse' : il backstage della puntata sull'Antica Roma : Dal 7 aprile la nuova stagione del programma protagonista della prima serata del sabato di RaiTre. Prima, la riproposizione di due puntate 'evergereen'. Da Alessandro Magno all'Andalusia, dagli abissi ...

Alberto Angela - dopo 'Meraviglie' torna 'Ulisse' : viaggio fra Storia - scienza e futuro - TV/Radio - Spettacoli : Alessandro Magno, l'Andalusia, l'Inghilterra di Elisabetta, i luoghi di Manzoni e di I promessi sposi , e poi la scienza, il corpo e la mente. Alberto Angela torna in tv con la nuova stagione di ...

La prima conduzione di Alberto Angela. Nel 1991 l'esordio sulla tv svizzera (VIDEO) : Un po’ ingessato, soprattutto nell’abbigliamento dominato da una mega cravatta tipica della moda anni novanta, ma non troppo lontano dall’Alberto Angela dei nostri giorni. La Rsi rispolvera il video della primissima apparizione da presentatore del divulgatore scientifico, vera e propria rivelazione delle ultime stagioni televisive.Campione d’ascolti con Meraviglie, Angela esordì come conduttore nel 1991 sulla televisione svizzera con Albatros, ...

Alberto Angela - il padre Piero : da piccolo scarnificava pesci e seppelliva gatti morti : Il creatore di 'Quark' lo ha fatto nel corso di un incontro dedicato a 'Scienza e società' all'università Luiss di Roma. Roba molto particolare, che però fa intuire la passione per la 'scoperta' che ...

Giornata mondiale del complimento : i più gettonati Enrico Mentana e Alberto Angela : Smettila di paragonarti agli altri, tu sei inimitabile! (Non la Gioconda); Sei così affascinante che anche Alberto Angela ti dedicherebbe una puntata di Ulisse; Sei così speciale che anche Enrico Mentana ti dedicherebbe un servizio. Sono questi i complimenti spiritosi e originali (chi non vorrebbe partecipare ad una puntata di Ulisse presentata dal sex symbol più seguito d’Italia?) che oggi, 1 marzo, nella Giornata mondiale del complimento, i ...