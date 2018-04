Albano Carrisi e Romina spiazzano tutti e fanno un bel regalo ai fan : ecco quale : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato ad Al Bano e Romina, i due artisti che da pochissimi giorni hanno concluso il loro tour tedesco. Il Maestro Carrisi, che per il momento è anche impegnato a "The Voice", sabato prossimo 7 aprile sarà ospite inseme all'ex moglie nel programma di Milly Carlucci "Ballando con le Stelle". Oltre a ballare sui palchi dei loro concerti, si esibiranno anche in prima serata su Rai Uno? tutti i dettagli li ...

Romina Power e Albano Carrisi : ballerini per una notte di Ballando 13 : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno che ha visto l'eliminazione di Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Le ultime novità riportano che Bubino Blog ha rivelato quali saranno i super-ospiti della quinta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 7 aprile su Rai Uno. Ballando con le stelle: Romina e Albano ospiti della quinta puntata Ballando con ...

Romina Carrisi - la figlia di Albano e Romina : il nuovo lavoro e altre news : Romina Carrisi Jr, parla la figlia di Albano e Romina: che lavoro fa, il ricordo di Ylenia e il rapporto con i figli di Loredana Lecciso Dopo diversi anni di silenzio, Romina Carrisi Power è tornata a parlare. La figlia di Albano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale […] L'articolo Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina: il nuovo lavoro e altre news proviene da Gossip e ...

Albano Carrisi : nuovo atto d’amore verso Romina Power : Eccoci di nuovo qui a parlare della coppia che a distanza di anni dalla fine della loro storia d’amore, ancora fa sognare i fan e addirittura sperare in un ritorno di fiamma. Parliamo di Albano Carrisi e Romina Power, di chi se non di loro? Davvero in tutto il mondo i loro seguaci sperano che i due possano ritornare insieme anche nella vita, anche se più volte è stata smentita questa possibilità. Ad oggi il cantante pugliese e la cantante ...

Momento di commozione per Albano Carrisi : Ieri è andata in onda la prima puntata dell’edizione italiana di The Voice, il talent di Rai 2 dedicato alla musica dove alcuni giudici devono inizialmente formare una squadra di cantanti senza vederli in faccia, ma giudicarli soltanto per la voce. Come tutti sanno, quest’anno l’attesa è stata tutto per il nuovo giudice: Albano Carrisi. Il Leone di Cellino San Marco infatti si sta dedicando a questa nuova esperienza come coach nel programma ...

Loredana Lecciso spiazza tutti : ecco cosa prova veramente per Albano Carrisi Video : Loredana Lecciso [Video] è stata ospite a Domenica Live, il contenitore di Barbara D'Urso che in questa stagione televisiva sta ottenendo degli ascolti record. L'ex soubrette si è recata a Cologno Monzese per fare chiarezza sul suo rapporto sentimentale con il Maestro #al bano Carrisi. Ricordiamo che quest'ultimo, per il momento è in terra tedesca con l'ex moglie #romina power per realizzare sei concerti. L'ex soubrette ospite a 'Domenica ...

Albano Carrisi : Loredana - non ti sposo : Albano Carrisi torna a parlare durante un'intervista pubblicata sul settimanale "Chi" ed ha letteralmente gelato la sua compagna Loredana Lecciso, in merito ad un futuro matrimonio. Carrisi è ormai conteso tra due donne: Loredana Lecciso, che è la sua attuale compagna da ben 18 anni, e Romina Power, che oltre ad essere la sua ex moglie ha con lui un sodalizio artistico ricominciato dopo oltre 20 anni. La crisi che Albano e Loredana stanno ...

Il cantante Albano Carrisi festeggia 53 anni di carriera : Il cantante Albano Carrisi festeggia un traguardo importante: i suoi 53 anni di carriera, caratterizzati da successi determinanti nella sua vita lavorativa. Dagli anni settanta le canzoni del cantante pugliese sono state tradotte in lingua straniera: il suo esordio è avvenuto in un programma del presentatore Pippo Baudo. Poi è nata la storia con Romina Power, con cui è stato protagonista di alcune pellicole cinematografiche che sono state il ...

Cristel Carrisi incinta? Pancino sospetto per la figlia di Albano e Romina : La figlia di Albano e Romina è incinta? Il Pancino sospetto di Cristel Carrisi Albano e Romina potrebbero presto diventare nonni. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Di Più e ripresa da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Cristel Carrisi sarebbe incinta. Di recente la giovane presentatrice, cantante e stilista si è mostrata con un Pancino sospetto. […] L'articolo Cristel Carrisi incinta? Pancino sospetto per la ...