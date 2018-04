Al via il Salone del Mobile a Milano | sconti per chi viaggia in treno

Al via a Lione il Salone del 'libro giallo' - Italia protagonista : Roma, 5 apr. , askanews, Lione da domani all'8 aprile diventa la capitale del 'libro giallo' con la 14esima edizione del Salone 'Quais du Polar', il festival internazionale dedicato alla letteratura '...

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Al via il primo Salone del leasing e del noleggio : Lease 2018 è una due giorni per fare il punto di un settore che continua a crescere: dopo il rialzo a due cifre del 2017, anche il primo bimestre del 2018 conferma la vivacità di un comparto che tra ...

Formazione : da domani a Vicenza al via il Salone dello Studente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, il Salone dello Studente di Vicenza offre gratuitamente ai ragazzi una serie di servizi tra cui: Simulazione test di ammissione alle facoltà a numero chiuso; Sportello di Counseling con incontri individuali o di gruppo; Teen’s Voice, la ricerca giunta alla sua qu

Al via il primo Salone leasing e noleggio : A l via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018 , una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure ...

Al via il primo Salone leasing e noleggio : Milano, 20 mar. (Adnkronos) - - Al via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018, una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure di sviluppo messe in campo dal governo, dalla Sabatini tre al super e

A Fiera di Roma via allo 'Show dei Motori'. Fino all'11 marzo Motodays e Vo - Salone veicolo d'occasione : Roma - Alla Fiera di Roma si è acceso il semaforo verde che ha dato il via ad un'attesa quattro giorni all'insegna dei motori dedicata all' auto usata e al mondo delle due...

Road to Ginevra - Il viaggio della nostra Web Tv verso il Salone - VIDEO : La WebTV di Quattroruote si è trasferita a Ginevra per uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, quello con l'88 edizione del Salone internazionale dell'auto. Questa mattina, l'appuntamento per l'equipaggio era alle 8 davanti alla redazione: giusto il tempo di caricare bagagli e attrezzature e poi via, tutti in macchina, alla volta della Svizzera. I pronostici. Durante il viaggio, oltre a presentarvi la nostra troupe, vi diamo qualche ...

Motori - al via il Salone dell'auto di Ginevra : E' partito il count down ad uno degli eventi più attesi dagli amanti dei Motori. Domani, 6 marzo, prenderà infatti il via al Palaexpo l'88edizione del Salone dell'auto di Ginevra . Anche quest'anno ...

A Ginevra al via Salone dell'auto - la Ferrari svela la 488 Pista : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...