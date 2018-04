Al via il “Progetto Nocciola Italia”

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una ‘spinta’ alla filiera dellamade in Italy, sostenibile e di qualità. Ferrero Halzelnut Company, la divisione interna del Gruppo Ferrero interamente dedicata alla, lancia il ProgettoItalia, un progetto di filiera per la riconversione e valorizzazione di ampie superfici del nostro territorio. L’Italia rappresenta oggi il secondo player a livello mondiale con una quota di mercato di circa il 12% della produzione globale die segue a distanza la Turchia che rappresenta il 70% del mercato complessivo. L’Italia però ha un grande potenziale di sviluppo grazie ad un territorio che, da Nord a Sud, è particolarmente vocato alla coltivazione di eccellenti varietà di. Ad oggi in Italia vengono dedicati oltre 70.0000 ettari di terreno alla coltura della, con una produzione media diin guscio di circa 110.000 ...