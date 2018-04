Al via a Roma Tre la settimana delle Culture digitali

Roma - l’attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo : Roma, l’attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo La star di “Orange Is The New Black” ha denunciato il tassista, originario della Siria, che ora rischia un processo per violenza sessuale Continua a leggere

DIRETTA/ Barcellona Roma (risultato 0-0) info streaming video Canale 5 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Barcellona-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma al Camp Nou mercoledì 4 aprile 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A lavoro per cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Roma : Alta tensione per uno sgombero a Corviale : E’ stata necessaria una delicata trattativa: la donna minacciava di dar fuoco all’appartamento Roma – Alta tensione questa mattina alle 6.30 in zona Corviale per uno sgombero. Su ordine della Procura di Roma gli uomini della Polizia di Roma Capitale e della Polizia di Stato hanno tentato di eseguire lo sgombero di un appartamento all’ottavo piano di una palazzina Ater. L’appartamento durante la fase di avvio delle ...

viaggi & Turismo : Roma Fiumicino per la prima volta nella top ten dei migliori aeroporti al mondo : L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine “migliori aeroporti del mondo”, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 Viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i ...

Roma - in via delle Muratte paccottiglia al posto dei libri antichi : Il Genio della Lampada ha una fluente barba nera, una tunica azzurra, un fiabesco gilet trapunto di perle e un turbante giallo, anche quello perlato. Resta sospeso a mezz'aria per uno di quei ...

Roma Eur. Chiusure e deviazioni per la gara di Formula E : Il 14 aprile Roma ospita per la prima volta l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica dando vita ad uno