Aia | arbitri minacciati | Nicchi | ' Rizzoli ed io intimiditi con delle pallottole'

La denuncia di Nicchi : “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” : "All'Associazione italiana Arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e Rizzoli", la denuncia di Nicchi L'articolo La denuncia di Nicchi: “Minacce di morte all’Aia. Arbitri in tribunale? Gravissimo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.