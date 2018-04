Affaritaliani it compie 22 anni | anche Matteo Salvini alla festa | l' intervista esclusiva

Affaritaliani.it - il quotidiano online nato nel 1996 compie 22 anni e rinnova il sito : Per il suo ventiduesimo compleanno Affaritaliani.it, il primo quotidiano digitale nato nel 1996, supera il traguardo di 5 milioni di lettori e si presenta rinnovato, più agile e veloce. Il nuovo sito è stato ripensato in ottica mobile first, migliorando la user experience, la semplicità e la velocità di fruizione. Arricchita l’area video, che genera circa 200mila video views quotidiane, e migliorata la fruizione dell’archivio e la relativa ...