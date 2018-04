Aeroporti di Parigi - dal 18 luglio attivo sistema riconoscimento facciale : Anche negli Aeroporti di Parigi sarà attivato il sistema di riconoscimento facciale ai controlli di sicurezza . Ne ha dato notizia Edward Arkwright, direttore generale esecutivo per lo sviluppo del ...

Privatizzazione Aeroporti di Parigi : c'è anche Benetton : Dopo il controllo dell'aeroporto di Nizza, il gruppo Benetton potrebbe inserirsi nel processo di Privatizzazione degli aeroporti Parigi ni Charles de Gaulle e Orly . Mossa che Macron starebbe per ...

Francia : caos neve a Parigi - notte in rifugi d’emergenza in stazioni e Aeroporti : La nevicata verificatasi nella zona di Parigi nelle scorse ore ha generato il caos: 12-15 cm di manto bianco hanno paralizzato la capitale e i dintorni. Almeno 1.500 persone hanno trascorso la notte in rifugi d’emergenza, si sono registrati centinaia di chilometri di ingorghi stradali, e circa 700 passeggeri si sono accampati nelle stazioni ferroviarie Parigine di Montparnasse e Austerlitz (altri 230 hanno passato la notte ...