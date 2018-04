Aeroporti | a Verona +6 | 5% passeggeri a Pasqua | +14 | 2% a marzo

Aeroporti : Catullo Verona - stupiti ma tranquilli per delibera Anac : Verona, 16 mar. (AdnKronos) – Con riferimento alla delibera Anac, ed in particolare sul no alla cessione a contrattazione diretta delle quote del Comune di Villafranca (il 2% del capitale) alla Save, notificata nei giorni scorsi a Catullo Spa (che gestisce l’aeroporto di Verona), la Società conferma “la propria tranquillità rispetto al suo operato, che fin dall’inizio è stato improntato in un’ottica di assoluta ...