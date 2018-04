ADUNATA trento 2018 * rovereto | venerdì 11 maggio alla Campana dei Caduti avrà luogo la

agenziagiornalisticaopinione

: Non si da il patrocinio al gay pride, ma per gli alpini si blocca letteralmente la città. Chi lavora nella mia stru… - Garp01 : Non si da il patrocinio al gay pride, ma per gli alpini si blocca letteralmente la città. Chi lavora nella mia stru… - LocalGeniusnews : conferenza stampa di presentazione della 91ª Adunata nazionale a Trento. -

(Di giovedì 5 aprile 2018) ... mostre, concerti, spettacoli teatrali e anche una marcia ciclopedonale per coinvolgere non solo gli alpini, ma tutta la cittadinanza. Filo conduttore sarà la Pace. Pace che, come ha ricordato il ...