Addio contanti | da luglio 2018 gli stipendi saranno pagati solo con metodi tracciabili

: Pagamento stipendi 2018, da luglio addio ai contanti Stop alle buste paga fake , dal 1 luglio 2018 lo stipendio no… - nomoney_noparty : Pagamento stipendi 2018, da luglio addio ai contanti Stop alle buste paga fake , dal 1 luglio 2018 lo stipendio no… - BChainItalia : - FirstSicilia : Stipendio in contanti addio, da luglio solo pagamenti tracciabili -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ad ogni nuova campagna elettorale una delle promesse più comuni che viene fatta ai cittadini riguarda la riduzione delle tasse, promessa che nella maggior parte dei casi, puntualmente, non viene mai mantenuta. Ma la realtà è che uno dei problemi che affligge da tanto tempo il nostro paese e la sua economia riguarda l’enorme buco legato all’evasione fiscale che ogni anno, secondo le stime, ha un valore che supera i 100 miliardi di euro, una situazione che inevitabilmente si ripercuote su tutti i contribuenti. Contrastare questo fenomeno, quindi, deve essere considerata una priorità, ed è anche in linea con questa strategia che a partire daentrerà in vigore un nuovo provvedimento. Si tratta dell’abolizione deiper il pagamento degli, che potranno essere versati esclusivamente attraverso. Il provvedimento che rientra ...