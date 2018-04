Addio a Jimmy | cane soldato Salvava vite fiutando bombe

Addio a Jimmy - muore in servizio il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano : Jimmy, che presto sarebbe andato in pensione, è stato stroncato da un malore a 11 anni mentre era in missione in Libano. Da autentico “veterano”, questo cane era stato già impiegato per sei missioni all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano.Continua a leggere

L'esercito dice Addio a Jimmy - veterano dei cani anti-esplosivo : La pattuglia è in perlustrazione lungo una strada di Farah. E' routine, in una missione che della routine non ha nulla: ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, per colpa di una mina, di un ordigno ...

L'esercito dice Addio a Jimmy - veterano dei cani anti-esplosivo : La pattuglia è in perlustrazione lungo una strada di Farah. E' routine, in una missione che della routine non ha nulla: ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, per colpa di una mina, di un ordigno rudimentale o di un cecchino delle forze ribelli. Le strade di questa parte dell'Afghanistan ne sono piene e i militari italiani che devono sgomberarle dalle minacce lo sanno bene. Passano, bonificano, e il ...