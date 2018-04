Addio a Giorgio Bubba | storico volto di 90°minuto

'Giorgio Bubba sta con noi'. Addio alla voce del calcio genovese : Come in "Dieci piccoli indiani", alla fine non rimase , quasi, nessuno. Che poi era il titolo originale del romanzo giallo più fortunato di Agatha Christie. Non abbiamo fatto in tempo a salutare a ...

Addio A GIORGIO SBROCCO - FIRMA STORICA DEL RUGBY ITALIANO : Un mondo, quello del RUGBY, che lo ha visto per tanti anni protagonista sui campi e che si è portato sempre nel cuore, caratterizzando tutte le sue scelte di vita. Lascia un grande vuoto, GIORGIO ...

ANNA TEDESCO / Conferma l'Addio al Trono Over di Uomini e donne : "Tra me e Giorgio Manetti solo amicizia" : ANNA TEDESCO ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e donne a causa delle insinuazioni sul suo rapporto con Giorgio Manetti. L'intervista a Uomini e donne Magazine.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:01:00 GMT)

Schianto con la Gazzella : Addio al carabiniere Giorgio. Il collega era morto due giorni fa : A due giorni dal tragico incidente che ha visto la dipartita di Alessandro Borlengo, anche il collega Giorgio Privitera è mancato al Santa Croce di Cuneo. Venerdì mattina, i carabinieri stavano trasportando un detenuto al tribunale di Asti, quando è avvenuto il tragico incidente.Continua a leggere

Addio tra Gemma Galgani e Giorgio. Poi la lite con Tina Cipollari : FUNWEEK.IT - La never ending story tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti pare essere arrivata a un punto di svolta: i due protagonisti del trono over di U&D sembrano pronti a scrivere la parola fine ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...