Accordo tra Amazon Prime e Rai - Best Movie

Che cosa prevede l’Accordo tra Rai e Amazon su film e serie tv : È un periodo di grandi novità e di inedite alleanze quello che sta vivendo il sistema televisivo italiano in questi mesi. Dopo la clamorosa alleanza fra Sky e Netflix e il recentissimo accordo fra la stessa Sky e Mediaset per uno scambio di canali e contenuti, arriva ora la notizia di una sinergia siglata fra Rai e Amazon. La tv di stato ha infatti raggiunto un accordo con la piattaforma streaming Prime Video per la diffusione di alcuni ...

Nuovo Accordo tra Amazon Prime Video e Rai : serie tv - film e programmi per ragazzi : I clienti Prime vedranno arricchire il proprio pacchetto Video grazie ad un accordo tra Amazon Prime Video e Rai, che renderà disponibili alcuni prodotti Rai di grande successo tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i clienti in Italia che potranno guardare, ad esempio, tra gli altri, I Medici, Rocco Schiavone e Il Cacciatore, tre serie che saranno rese ...

Governo - parlano i sondaggisti : 'Al centrodestra conviene un Accordo' : Il primo giro delle consultazioni è già iniziato e i due 'schemi' rimangono sullo sfondo. Quello di un' alleanza tra il M5S e il centrodestra, che sancirebbe una trazione 'antisistema'. O quello di un ...

Ipotesi traforo - sindaci d'Accordo «Dobbiamo aprire un varco a Nord» : Dopo l'annuncio della Provincia, che ha assicurato la disponibilità di fondi per curare un progetto finalizzato al miglioramento della viabilità italo-svizzera in Val San Giacomo passando dallo Spluga,...

Un Accordo per la legalità : siglato il protocollo d'intesa tra le Prefetture emiliano romagnole e Confapi Industria Emilia Romagna : Prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e del lavoro. A questo mira il protocollo d'intesa firmato oggi in Prefettura a Bologna a Palazzo Caprara Montpensier tra i Prefetti delle province Emiliano romagnole coordinate dal ...

Clima : Capi di stato chiedono alla Commissione Europea una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Pollina : siglato Accordo tra Comune e Urania per gestione Museo Maurolico Video : E' stato siglato l'accordo di collaborazione tra il Comune di #Pollina e l'associazione Urania per la gestione del Museo Maurolico. L'associazione, che gestisce il Planetario di Palermo di Villa Filippina, aprira' al pubblico domenica 8 aprile. Diverse saranno le attivita' dedicate agli adulti e ai bambini alla scoperta delle stelle e non solo. Dichiarazione del primo cittadino Magda Culotta Siamo felici di aver intrapreso questa collaborazione ...

Israele annulla Accordo con ONU su trasferimento immigrati africani - : All'incontro con gli abitanti di Tel Aviv meridionale, scontenti per la presenza nei loro quartieri di rifugiati da Sudan ed Eritrea, il capo del governo ha promsso di continuare la ricerca di ...

Piazza Affari promuove l'Accordo tra Mediaset e Sky : Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

Migranti - l'Accordo tra Israele e UNHCR è annullato. L'annuncio di Netanyahu : Aggiornamento ore 12:11 - Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di annullare definitivamente l'accordo presentato ieri con l'UNHCR: "Ho ascoltato i molti commenti, riesaminato i vantaggi e le mancanze e ho deciso di annullare l'accordo"La decisione è arrivata dopo essersi consultato con il ministro degli Interni ed essere andato a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv dove c'è una più alta concentrazione di ...

