Access by BMW - Un abbonamento per guidare diversi modelli

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un numero crescente di persone sta rimandando lacquisto di un nuovo veicolo grazie allutilizzo di servizi di smart mobility. Un trend che sta spingendo i costruttori a investire maggiormente sui nuovi servizi di mobilità, al fine di sviluppare nuovidi business. A tal proposito la BMW ha realizzatoby BMW, una soluzione commerciale che svincola gli utenti dal possesso della vettura e consente, attraverso un canone fisso, di accedere a molteplici veicoli del marchio. Il progetto pilota prenderà il via questo weekend presso il rivenditore Sonic Automotive di Nashville, in America.Due livelli di tariffa mensile. Fruibile attraverso la specifica applicazione per smartphone,nella sua fase iniziale prevede due proposte. La prima, con un canone mensile a partire da 2 mila dollari (circa 1.630 euro al cambio attuale), consente di utilizzare indifferentemente BMW ...