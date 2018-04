Abusi sessuali per mano di un sacerdote? Inizia l' ascolto della presunta vittima

Ginnastica - scandalo Abusi sessuali in Argentina : accusato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera USA : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Roma - Abusi sessuali sulle bambine di un asilo : arrestato un maestro : abusi sessuali sulle bambine di un asilo di Roma. È questa l'accusa contestata ad un maestro 25enne di una scuola materna della Capitale. A far scattare l'allarme sono stati alcuni genitori, che si sono rivolti ai carabinieri perché allarmati da alcuni racconti a dir poco ambigui che le bambine, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, avevano fatto loro dopo il rientro da scuola. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione ...

Abusi sessuali sulla nipotina di 9 anni - autista arrestato a Bergamo : Un autista di 43 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) con l'accusa di aver abusato della nipotina per quattro anni, dal 2012 al 2016....

Abusi sessuali sulla figlia adolescente della compagna - arrestato un 37enne : Un uomo di 37 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minore e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della compagnia di Carpi hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo, originario di Sassuolo ma residente a...

Abusi sessuali su una 13enne : arrestato presidente di una società sportiva - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Molestie, ripetute, nei confronti di una ragazzina appena tredicenne, iscritta all'associazione sportiva dilettantistica di cui il presunto «orco» è il presidente: con l'accusa di pedofilia è stato ...

Cardinale Keith O'Brien è morto/ Scozia - 'giallo' su biografia Vaticano senza le accuse di Abusi sessuali : morto il Cardinale Keith Patrick O'Brien, ex arcivescovo di Scozia accusato di abusi sessuali. 'giallo' della biografia forse ripulita dal Vaticano.

Morto Keith O’Brien - cardinale accusato di Abusi sessuali : il Vaticano cambia la biografia : È Morto a 80 anni il cardinale scozzese Keith Michael Patrick O' Brien, coinvolto in uno degli scandali sessuali più dolorosi della storia della Chiesa Cattolica. accusato di aver violentato due seminaristi e un prete, nella sua biografia ufficiale pubblicata dopo la morte non si fa menzione di questi episodi.Continua a leggere

Ginnastica - Aly Raisman : “Tra muffa nelle docce - cibo spazzatura - scarafaggi nei letti e Abusi sessuali : questo era il Ranch dei Karolyi” : “nelle docce c’era la muffa e puzzavano di uovo, il cibo faceva schifo, sembrava fatto apposta per darci problemi allo stomaco. Dormivamo su letti arrugginiti, con coperte macchiate e scarafaggi. Disgustoso. Se mancava il sapone, nessuna di noi era abbastanza temeraria da chiederne un altro. Ora che sono fuori dallo sport mi entra tanta rabbia pensando che eravamo timorose al punto di non poter neppure pretendere una nuova saponetta ...