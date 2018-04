Aba English | per imparare l’inglese dialogando con l’intelligenza artificiale

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’intelligenzaè la prossima frontiera di sviluppo in ambito tecnologico. Tutte le grandi aziende tech ci stanno investendo da anni riuscendo, al momento, soltanto a scalfire la superficie di un fenomeno destinato a cambiare del tutto le nostre vite. Se adesso si limita ad aggiustarci le foto sullo smartphone o a darci una mano in casa sullo speaker intelligente, presto sarà in grado di consegnarci pacchi a domicilio, portarci in ufficio sull’auto a guida autonoma oppure consigliarci su i prossimi acquisti da fare. Perfino insegnarci una nuova lingua: immagina se potessimo avere un professore virtuale che ti conosce, sa quali sono i tuoi interessi e le tue abitudini e ti aiuta adl’inglese cercando di motivarti nei tuoi ritagli di tempo libero. Almeno è questo l’obiettivo diTest, la prima skill per Alexa, l’assistente digitale ...