A Roma è comparso un gigantesco manifesto contro l'aborto : Per essere grande, è grande: 7 metri per 11 su una delle trade più trafficate di Roma. Il maxi-manifesto contro l'aborto comparso su via Gregorio VII ha innescato polemiche a non finire sui social e tra gli abitanti della zona a due passi dal Vaticano. Ad affiggerlo è stata l'associazione ProVita: l'immagine di un embrione e una scritta: 'Tu sei qui perché tua mamma non ti ha ...