A Milano 10 artisti si confrontano con Alcantara

Cervia Milano Marittima. Al Magazzino del sale 1° aprile emozionante fra linguaggi artistici diversi. : ...appositamente realizzata dall'associazione culturale ravennate Orthographe che opera tra performance t eatrali, musica , arti visive proponendo particolari interazioni fra arte, suoni e scienza L'...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il bilancio ed il medagliere della rassegna iridata : Si sono concluse ieri le competizioni dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che quest’oggi vivranno l’ultimo atto sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano, con il tradizionale gala d’esibizione. Dal punto di vista agonistico, tuttavia, è già tempo di bilanci. Prestazioni alla mano, i protagonisti assoluti di questa rassegna iridata sono stati i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orario e tv del Gala di chiusura : Come da tradizione, dopo la fine di tutte le competizioni iridate, i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018 vivranno un ultimo atto domenica, con il tradizionale Gala d’esibizione. Il Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano, ospiterà i migliori pattinatori della rassegna oltre ad alcuni inviti, molti dei quali riservati ai padroni di casa, in questa occasione gli azzurri. L’elenco completo dei partecipanti sarà ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma libero di Nathan Chen : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Nathan Chen conquista il titolo iridato - festival di cadute per gli altri. Matteo Rizzo termina 17mo : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron verso il trionfo - Anna Cappellini e Luca Lanotte sognano il podio : La free dance andrà a concludere questa sera il programma delle gare dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ...

sabato 24

SABATO 24

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Cappellini-Lanotte per l’ultima magia : Oggi sabato 24 marzo calerà il sipario sui Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano si prepara a salutare tutti i grandi campioni con due gare appassionanti e avvincenti che ci regaleranno gli ultimi due podi di questa rassegna iridata: si incomincia già in mattinata con il programma libero maschile, poi nel pomeriggio spazio alla free dance con le coppie pronte a scaldare il cuore di tutto il pubblico. Potrebbe ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orari e tv di oggi (sabato 24 marzo). Come seguirli in tempo reale : oggi sabato 24 marzo si concludono i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico, al Mediolanum Forum di Milano si assegnano le ultime medaglie di questa rassegna iridata. A regalare spettacolo saranno le coppie di danze e gli uomini, entrambi impegnati con il programma lungo: si preannuncia una lunga giornata, appassionante e avvincente, con tanti campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Anna Cappellini e Luca Lanotte vanno ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da record del mondo nella short dance - quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...