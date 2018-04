A Firenze torna festival Middle East Now

Firenze - una brutta notizia per la città : dopo lo scoppio del carro la colombina non torna : Tradizionale scoppio del carro a Firenze davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore dove il ‘Brindellone’, come i fiorentini chiamano il carro, è arrivato intorno alle 10.00 accompagnato dal corteo del calcio storico e dal rullo dei tamburi. La colombina – il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo – partita dall’altare della Cattedrale al momento dell’intonazione del Gloria, ha acceso i mortaretti ...

Martinsicuro - torna in carcere il responsabile dell'attentato alla sede di Casa Pound di Firenze : Martinsicuro " torna in carcere Pierloreto Fallanca, uno dei principali indagati per l'attentato alla sede del movimento di estrema destra Casa Pound di Firenze della notte di capodanno del 2017, in ...

Addio alla Firenze del Giglio magico Milano torna capitale della politica : Dopo l'egemonia di Roma e la parentesi di Firenze caput mundi nella stagione di Matteo Renzi, con tutto il potere concentrato in pochi chilometri (e persone) attorno all'Arno, Milano è tornata al centro della politica nazionale. Uno scettro che, solo in questo caso, rispecchia anche la centralità economica della città, dove il Pil cresce a velocità doppia rispetto all'Italia, un modello di efficienza e concretezza da imitare per tutte le altre ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

TORNA APRITIMODA LA 'CACCIA AL TESORO' DELL'ALTA MODA A Firenze : ... , che va a costituire una novità interessante in quanto evento condiviso e aperto a tutti i brand, ma anche a tutte le istituzioni che sostengono questo settore centrale per la nostra economia". Per ...

Firenze - torna Taste - muschi - licheni e bacche : va in scena il 'foraging' : ... la scorsa edizione sono stati oltre 100, che coinvolge la città per tutta la settimana del salone con cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli e performance, talk e nuovi modi conviviali ...

Striscia la Notizia/ Chiara Squaglia torna a Firenze - Max Laudadio e la merce rubata e rivenduta : Questa sera, venerdì 2 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotta da Ficarra e Picone. Il messaggio di Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 21:00:00 GMT)

Federico Bernardeschi torna a Firenze. E lo fa con una maglia da titolare della Juve. Complice l'assenza di Dybale e Cuadrado e con Douglas Costa non ancora al meglio, al Franchi il talento bianconero potrebbe infatti partire dall'inizio. Una prova di maturità importante per il "Berna", che venerdì sera […] L'articolo Bernardeschi torna a Firenze da titolare sembra essere il ...

Firenze da mungere : sul Fatto Quotidiano di giovedì torna “A casa vostra” : “Se la nuova linea del tram non sarà pronta entro il 15 febbraio invito tutti a mangiare”. Disse così, incautamente, il sindaco di Firenze Dario Nardella. E oggi migliaia di fiorentini su Facebook organizzano una cena con il primo cittadino. Da questa vicenda, che è lo specchio della politica di annunci inaugurata da Matteo Renzi, parte l’inchiesta di quattro pagine che il Fatto Quotidiano domani – giovedì – ...