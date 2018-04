A A A Cercasi amanti dello yogurt disposti a girare il mondo per 1600 euro al mese

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) Viaggiare alla ricerca di sapori incredibili, ed essere pagati per farlo: è questo l'ultimo annuncio di lavoro dei sogni, dedicato agli. Noosa, marchio australiano specializzato in prodotti derivati dal latte, sta cercando cinque persone da inserire nel suo team, che abbiamo una passione sfegatata per lo. Il loro compito sarà quello di raggiungere alcune mete sparse per ilper assaporare nuovi gusti da proporre per potenziali. Il tutto sarà ricompensato anche in denaro: lo stipendio ammonterà a 2000 dollari.I "cacciatori di sapori" si recheranno, quindi, non solo in viaggio attraverso l'Australia, ma esploreranno destinazioni come la Cina, per il rambutan, frutto simile al litchi, Buenos Aires, per il vino rioja, la Turchia, per i pistacchi, la California, per le albicocche. Insomma, prepareranno lo zaino e partiranno ...