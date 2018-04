6 Aprile 2009 | Tema | La Mia Città alla Scoperta dei Quattro Quarti della

abruzzo24ore.tv

: 6 aprile 2009 - #6aprile 2018 Lorenzo Sebastiani sempre #insieme a noi - Federugby : 6 aprile 2009 - #6aprile 2018 Lorenzo Sebastiani sempre #insieme a noi - tg2rai : Il 6 aprile 2009, alle 3.32, il #terremoto che distrusse L’Aquila e uccise 309 persone. 9 anni dopo ricostruito il… - Tg3web : Alle 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di #terremoto sconvolse #L'Aquila. 309 morti, 1600 feriti. Nove anni dopo so… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) L'Aquila -: La mia Città La mia città è L'Aquila ed è la città che non mi ha visto nascere. Il mio papà e la mia mamma mi hanno detto che per colpa del terremoto sono nato da un'altra parte qui vicino. All'Aquila sono tornato solo dopo tanto tempo che quasi riuscivo a parlare. Io qui mi trovo bene ho tanti amici, Mario, invece, non è più mio amico perchè è andato via. I suoi genitori dicevano che qui è pericoloso e non c'è lavoro. Che poi io vedo tante gru e papà mi dice sempre che noi siamo il cantiere più grande d'Europa, non so cosa vuol dire, ma credo sia una cosa bella. Io a Mario l'ho detto che lui doveva dircelo al suo papà di stare tranquillo, ma lui è andato via lo stesso. Oggi a scuola abbiamo studiato la mia città, la maestra ci ha spiegato quelli che ...