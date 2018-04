50 ANNI DOPO Perché abbiamo ancora bisogno di Giovannino Guareschi

Gianna NANNIni in ospedale dopo caduta dal palcoscenico : L'artista, suo malgrado, ha dovuto lasciare il palco per accertamenti e cure, ma si è mostrata comunque ligia al dovere, tranquillizzando i fan sul prosieguo degli spettacoli. La determinazione di ...

Samsung - dopo tre ANNI - riesce a battere il Lumia 950 XL sulla fotocamera : Il Lumia 950 XL è conosciuto non solo per essere stato l’ultimo TOP di gamma di Microsoft in ambito smartphone ma anche per la sua fantastica fotocamera, probabilmente l’aspetto migliore di tutte le caratteristiche tecniche. I colleghi di AWW (All About Windows Phone) hanno voluto confrontare la fotocamera dello smartphone di Redmond presentato nel 2015 con il recentissimo Samsung Galaxy S9. Prima però di svelare il verdetto emesso ...

ZH : rapinatore Hugo Portmann uscirà di prigione - dopo 35 ANNI : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Dario Scuderi torna a correre e sognare - dopo due ANNI e 9 operazioni : Il Borussia Dortmund continua a supportarlo, pagandogli gli studi in Management dello Sport. " In molti hanno scritto che lo avevo fatto perché la mia carriera era finita, ma io non mollo. " Anche ...

"Pappa e Ciccia" torna dopo 20 ANNI. La serie poco "cool" che dà voce all'America di Trump e che piace tanto al Presidente : In Italia conosciamo Roseanne, uno dei titoli più significativi degli anni Novanta, con il titolo non troppo elegante di Pappa e Ciccia. La serie, in onda per otto stagioni tra il 1988 e il 1997, raccontava le vicissitudini dei Conner, una famiglia americana di estrazione umile, sempre in bolletta, sgraziata nei modi ma legata da solidi sentimenti. dopo vent'anni, sfruttando il vento della nostalgia che tanto piace ai produttori ...

Martin Luther King 50 ANNI DOPO Rispunta il dossier Fbi sulle orge Le dicerie sull'eroe dei diritti civili : Martin Luther King fu assassinato il 4 aprile 1968 a Memphis, Tennessee, mentre si trovava sul balcone del Lorraine Motel e dell’omicidio, avvenuto con un solo colpo di pistola, fu incolpato James Earl Ray che venne condannato a 99 anni di prigione Segui su affaritaliani.it

Gianna NANNIni in ospedale dopo caduta dal palcoscenico : Gianna Nannini, una delle più amate cantanti italiane, ha dovuto interrompere il suo Tour Fenomenale in seguito a una rovinosa caduta dal palco durante la tappa genovese. L'artista, dopo essere finita a terra, non è riuscita più a rialzarsi da sola, per cui è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Niente paura per i fan che Gianna ha provveduto a rassicurare sui social sulle sue condizioni di salute, dicendo di stare meglio. Il carattere ...

Nick Murphy fka Chet Faker torna live in Italia dopo 4 ANNI : Nick Murphy fka Chet Faker ha annunciato un’unica data in Italia in programma nell’estate 2018. Il cantante e musicista australiano è pronto a tornare a trovarci a 4 anni di distanza dal suo primo live Italiano del 2014. [arc id=”b9e4dc46-6781-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nick Murphy salirà sul palco del Magnolia di Milano mercoledì 22 agosto. I biglietti – posto unico 27 euro + ddp – puoi acquistarli in ...

Cina - ritrovano la figlia dopo 24 ANNI di ricerche : Si era allontanato dalla sua bancarella di frutta e verdura per chiedere a un collega di cambiargli una banconota per dare il resto a un cliente. Wang Mingqing, che lavorava con la moglie Liu Dengying nel mercato di Chengdu, in Cina, non avrebbe mai potuto immaginare che in pochi istanti la figlia, Qifeng, 3 anni, si potesse allontanare fino a scomparire. Era l’8 gennaio del 1994. Da allora cominciarono le ricerche disperate di Wang e Liu, che ...

Assolto dopo 25 ANNI - al lavoro a 80 ANNI : ANSA, PALERMO, 4 APR - Rientra nel proprio posto di lavoro ad 80 anni. Protagonista un funzionario della Motorizzazione civile di Messina, Eduardo Saija, riassunto con sentenza della Corte d'appello ...

Funzionario della motorizzazione di Messina assolto dopo 25 ANNI : reintegrato a lavoro a 80 ANNI : Rientra nel proprio posto di lavoro ad 80 anni. Protagonista un Funzionario della motorizzazione civile di Messina, Eduardo Saija, riassunto con sentenza della Corte d'appello di Messina, Sezione lavoro, che ha applicato fattispecie la cosiddetta "Legge Carnevale", dal nome del magistrato che, con le sue vicende giudiziarie, aveva dato causa all'emanazione della legge omonima. Dirigente presso la motorizzazione civile di Messina, il 2 giugno ...

Muore un mese dopo la laurea : la tragedia di Pasquetta di Carla - morta a 26 ANNI : L’incidente tra Marina di Ragusa e Playa Grande. Ferito il fidanzato alla guida della moto. Oggi i funerali della 26enne a Comiso.Continua a leggere