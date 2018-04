4 italiani su 10 hanno questo problema alla bocca | spesso senza saperlo

Pasquetta - gita fuori porta per 11 milioni di italiani. Oltre 350mila hanno scelto l'agriturismo : Teleborsa, - A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta, con il classico picnic nel verde.v Oltre 350mila persone hanno deciso di pranzare a tavola in ...

Pasquetta - gita fuori porta per 11 milioni di italiani. Oltre 350mila hanno scelto l'agriturismo : A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta, con il classico picnic nel verde.v Oltre 350mila persone hanno deciso di pranzare a tavola in un ...

Redditi - ecco quanto hanno dichiarato gli italiani nel 2017 : Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, quasi la metà dei contribuenti ha guadagnato meno di 15mila euro all'anno

Bonus 80 euro - sono 1 - 7 milioni gli italiani che hanno dovuto restituirlo : sono quasi 11,5 i contribuenti a cui è stato erogato il Bonus Irpef da 80 euro in busta paga. Ma come riferisce l'agenzia Dire ci sono anche più di 1,7 milioni di persone che lo hanno restituito, avendo superato la...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Come i politici italiani hanno usato i dati di Facebook : (foto Vincenzo Livieri – LaPresse) I partiti politici italiani non hanno usato la profilazione Facebook per raggiungere gli elettori. Tutt’altro: quattro messaggi su cinque erano rivolti semplicemente ai maggiorenni. Tre su cinque a persone che condividevano un interesse generale, e generico, per la politica. A queste conclusioni è arrivata OpenPolis al termine di un progetto di monitoraggio lanciato qualche mese fa. Eppure ...

Archeologi italiani hanno scoperto un porto del III millennio a.C. che potrebbe cambiare la storia delle città sumeriche : Un porto del III millennio a.C. scoperto da un team di Archeologi diretto da italiani. Gli Archeologi del team di Abu Tbeirah hanno individuato e stanno scavando un porto risalente al Terzo millennio a.C. Come riporta l'agenzia di stampa LaPresse, lo scavo permetterà di scrivere un nuovo capitolo della storia della Mesopotamia e della sua civiltà, nata dalle acque del Tigri e dell'Eufrate. La missione Archeologica italo-irachena ad ...

Gelmini : italiani hanno bisogno di governo che dia risposte : Roma – Gelmini: occorre esecutivo che metta in primo piano giovani e famiglie Roma – Di seguito le parole della deputata di FI e coordinatrice... L'articolo Gelmini: italiani hanno bisogno di governo che dia risposte proviene da Roma Daily News.

Elezioni 2018 : 5 - 5 italiani su 10 hanno votato perché il nostro Paese muoia : Ho appena realizzato che 5,5 italiani su 10 hanno votato M5S/Lega/FdI. Ci ho messo un po’ a fare questo calcolo. Non per ragioni di ordine aritmetico, quanto piuttosto per motivi psicologici. Un po’ come quando si superano i 40, ci si guarda allo specchio e, all’improvviso, si rivelano quelle ciocche brizzolate, quella molle cintura adiposa, si realizza la stato permanente di quei dolorini alla schiena: non è che si stia facendo questa grande ...

Di Maio : "No al governo di tutti - gli italiani hanno scelto noi. Padoan irresponsabile" : Ed è durissimo con il ministro dell'Economia del governo Renzi: "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo trascinare le dinamiche economiche nelle ...

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì

Elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...