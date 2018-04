24 Ore di Le Mans - Svelata la Dallara LMP2 della Villorba Corse : La Cetilar Villorba Corse ha presentato il suo prototipo con il quale parteciperà alla 24 Ore di Le Mans e alla European Le Mans Series. Sul palco di "Ruote da Sogno", a Reggio Emilia, la squadra - interamente italiana - ha parlato dei sogni e delle ambizioni in vista di quella che sarà la stagione sportiva 2018.Italian Spirit of Le Mans. Il team principal Raimondo Amadio e i tre piloti - Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea ...

Antonio Giovinazzi guiderà la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans! Grande occasione per il pilota della Rossa : Antonio Giovinazzi parteciperà alla 24 Ore di Le Mans! Il terzo pilota della Ferrari in Formula Uno, infatti, sarà al volante della Rossa che cercherà di imporsi nella corsa endurance per eccellenza, nello specifico nella classe GTE-Pro. Dopo l’occasione avuta lo scorso anno in Formula Uno, il pilota italiano non ha più avuto chance di guidare nella massima categoria ma avrà comunque l’onore di cimentarsi in una corsa prestigiosa a ...

Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018 : l’ex pilota di F1 sfida Fernando Alonso per la conquista della Tripla Corona : Non sarà solo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le Mans (Francia). Quest’anno, infatti, un altro pilota che ha assaporato per più di qualche anno la F1 sarà al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombiano Juan Pablo Montoya che farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clou della super stagione 2018/2019 del FIA WEC. Il 42enne ...

Cetilar Villorba corre 24 Ore di Le Mans : ANSA, - ROMA, 9 FEB - Cetilar Villorba Corse sarà al via della 24 Ore di Le Mans anche nel 2018. La scuderia veneta è stata inserita dagli organizzatori dell'ACO Le Mans tra i team ammessi alla ...

Fernando Alonso : “La Toyota per la 24 Ore di Le Mans è incredibile : sembra un razzo spaziale. Voglio vincere” : Fernando Alonso ha parlato per la prima volta in merito alla Toyota TS050 Hybrid con la quale correrà la 24 Ore di Le Mans. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno punterà a vincere la corsa di durata più prestigiosa in modo da avvicinarsi alla Tripla Corona: “La macchina è incredibile, è qualcosa di molto speciale. La trazione integrale con il sistema ibrido fa accelerare l’auto come un razzo spaziale, quando arrivi alle ...

FOTO 24 Ore di Le Mans 2018 : presentata la Toyota di Fernando Alonso! Livrea bianco-rossa per sognare la vittoria : Oggi la Toyota ha presentato la vettura con la quale correrà il Mondiale 2017 di Endurance. La super stagione del WEC è pronta per iniziare, la scuderia giapponese è la grande favorita visto che Porsche si è ritirata e le nuove avversarie (DragonSpeed, Manor e Rebellion) non sembrano essere così pericolose. Il team Gazoo ha già corso qualche giorno fa sul circuito di Aragon effettuando dei test, giudicati in maniera positiva. Guardando ...

F1 - test in vista della 24 Ore di Le Mans per Alonso : Il due volte campione del mondo di Formula 1 Alonso ha fatto il suo esordio lo scorso fine settimana nel Rolex 24 di Daytona, prima di annunciare che si sarebbe unito a Toyota per Le Mans , in ...

Il ritorno di Manuel Poggiali : l’ex iridato in 125cc e 250cc sarà in sella alla Ducati nella 24 Ore di Le Mans : Il ritorno di Manuel Poggiali. Non è il titolo di un film ma pura realtà. Il due volte campione del mondo delle classi 125cc (nel 2001) e 250cc (nel 2003) tornerà a gareggiare in una nuova affascinante avventura cioè quella della 24 Ore di Le Mans (21-22 aprile). Il 35enne sammarinares salirà in sella alla Ducati Panigale 1199R, dello Special Team Ducati by Zracing, dividendo il box con Lionel Ancelin e Fabio Massei. Ritiratosi prematuramente ad ...

Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans 2018 - è ufficiale Video : Fernando Alonso, due volte campione del mondo di #Formula 1, cerca nuovi stimoli per correre. Gli ultimi anni in McLaren-Honda sono stati pressoché catastrofici, con risultati molto scarsi causati dai numerosi problemi di affidabilita' della monoposto. Da quest'anno, la scuderia inglese passera' ai motori Renault, ma intanto il pilota spagnolo inizia a testare nuove categorie, molto probabilmente per scegliere la carriera da intraprendere subito ...