10 libri da leggere ad aprile scelti tra le nuove uscite in libreria

Un altro modo di leggere le classifiche dei libri : Caterina Bonvicini spiega sull'Espresso che contano le posizioni di mezzo, e i libri che magari vendono poco ma a lungo The post Un altro modo di leggere le classifiche dei libri appeared first on Il Post.

I 5 libri di Stephen Hawking da leggere assolutamente : Uno come Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale scomparso oggi all'età di 76 anni (ironia della sorte: è morto nel giorno del compleanno di Albert Einstein) , diceva quello che pensava nonostante le difficoltà impostegli dalla sua malattia, un'atrofia muscolare progressiva che lo portò ad esprimersi e a comunicare solo e soltanto grazie a un sintetizzatore vocale ideato appositamente per lui. Grazie a quella ...

libri - i veri lettori italiani sono i bambini : 7 su 10 ama leggere : I dati di una ricerca dell'Associazione Italiana Editori che rileva le abitudini di lettura di giovani, piccoli e piccolissimi: l'82% di loro nei 12 mesi precedenti ha letto un contenuto editoriale.Continua a leggere

Tempo di libri - ai bambini piace leggere : ... perché permette di monitorare età e comportamenti mai prima indagati nella relazione che i bambini hanno con le varie forme di lettura, con i genitori e con gli adulti: insegnanti, mondo della ...

Donne forti fatte di carta - quattro libri da leggere per capire l’otto marzo : Malgrado i mutamenti climatici, la mimosa continua a fiorire i primi giorni di marzo. La sua puntualità sembra testimoniarne la voglia di aderire alla Festa internazionale della donna. Un impegno che potremmo far risalire agli anni Cinquanta, quando regalare il fiore giallo l’otto marzo era considerato “atto a turbare l’ordine pubblico”. Siamo lontani da quei giorni, eppure le ragioni di esistenza di questa festa sono ancora oggi attuali. Vorrei ...

Gabriele Lavia : 'L'ancora di salvezza al naufragio dell'umanità?Tornare a leggere libri...' : I miei spettacoli costano cari. Ho due o tre idee ma non so se riuscirò a realizzarli Cosa legge? Solo libri difficili... di filosofia. Sul palco al fianco di Lavia Federica Di Martino n ei panni ...

libri novità : il calcio da leggere : Non è solo lo sport più amato del mondo. Il calcio ha anche un sacco di storie da raccontare, fra grandi campioni, giochi di potere e risvolti sociali