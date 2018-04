Facebook - Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa l'11 aprile - : Il fondatore del social network dovrà rispondere alla Commissione dell'Energia e del Commercio della Camera degli Stati Uniti sul caso Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

