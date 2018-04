Zona Euro | si prevede un' accelerazione dell' inflazione a marzo

Netta riaccelerazione dell'inflazione nell'euroZona - marzo 1 - 4% : Roma, 4 apr. , askanews, Scatto rialzista dell'inflazione nell'area euro. A marzo la crescita dei prezzi al consumo su base annua si è portata all'1,4%, secondo la stima preliminare diffusa da ...

Disoccupazione euroZona a nuovo minimo dal dicembre 2008 : 8 - 5% : Roma, 4 apr. , askanews, La Disoccupazione media nell'area euro è scesa ad un nuovo minimo storico: all'8,5% a febbraio, rispetto all'8,6% di inizio anno, secondo Eurostat, l'ente di statistica dell'...

Zona Euro - disoccupazione ai minimi da dicembre 2008 : In calo la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di febbraio. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione è sceso all'8,5% dall'8,6% di gennaio , ...

EuroZona - rallenta la crescita a marzo : Teleborsa, - Le condizioni operative del settore manifatturiero dell'Eurozona si sono portate, nel mese di marzo, al tasso più debole in otto mesi, continuando il rallentamento del dopo fine anno. I ...

Il manifatturiero dell'euroZona e dell'Italia in frenata a marzo : Roma, 3 apr. , askanews, Si conferma il rallentamento del settore manifatturiero nell'area euro, con l'indice dei responsabili degli approvvigionamenti sceso a 56,6 punti a marzo dai 58,6 del mese ...

EuroZona - rallenta la crescita a marzo : Le condizioni operative del settore manifatturiero dell'Eurozona si sono portate, nel mese di marzo, al tasso più debole in otto mesi, continuando il rallentamento del dopo fine anno. I tassi di ...

EuroZona : contrazione Pmi non dovrebbe destare preoccupazione - Ihs Markit - : ... inevitabile osservare una sorta di moderazione nel tasso di crescita dopo l'incremento osservato ad inizio anno, anche per via di problemi a breve termine sulla capacità che limitano l'economia nel ...

EuroZona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006

EuroZona - S&P stima crescita PIL +2 - 3% nel 2018 : In un report dedicato alla congiuntura, stima un PIL in espansione al 2,3%, quest'anno, rispetto al +2,5% registrato nel 2017, anno in cui secondo gli esperti di S&P, l'economia ha raggiunto una "...

Bruxelles lancia la proposta : trasferimenti in euro a basso costo in tutta l'EuroZona : Teleborsa, - Bruxelles propone di rendere meno costosi i pagamenti transfrontalieri in euro in tutto il territorio dell'UE . La proposta arrivata oggi 28 marzo mira a estendere tale beneficio a ...