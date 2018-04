Zona Euro | disoccupazione ai minimi da dicembre 2008

EuroZona - rallenta la crescita a marzo : Teleborsa, - Le condizioni operative del settore manifatturiero dell'Eurozona si sono portate, nel mese di marzo, al tasso più debole in otto mesi, continuando il rallentamento del dopo fine anno. I ...

EuroZona - rallenta la crescita a marzo : Le condizioni operative del settore manifatturiero dell'Eurozona si sono portate, nel mese di marzo, al tasso più debole in otto mesi, continuando il rallentamento del dopo fine anno. I tassi di ...

EuroZona : contrazione Pmi non dovrebbe destare preoccupazione - Ihs Markit - : ... inevitabile osservare una sorta di moderazione nel tasso di crescita dopo l'incremento osservato ad inizio anno, anche per via di problemi a breve termine sulla capacità che limitano l'economia nel ...

EuroZona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006

EuroZona - S&P stima crescita PIL +2 - 3% nel 2018 : In un report dedicato alla congiuntura, stima un PIL in espansione al 2,3%, quest'anno, rispetto al +2,5% registrato nel 2017, anno in cui secondo gli esperti di S&P, l'economia ha raggiunto una "...

Bruxelles lancia la proposta : trasferimenti in euro a basso costo in tutta l'EuroZona : Teleborsa, - Bruxelles propone di rendere meno costosi i pagamenti transfrontalieri in euro in tutto il territorio dell'UE . La proposta arrivata oggi 28 marzo mira a estendere tale beneficio a ...

EuroZona - in peggioramento il sentiment di consumatori e imprese : Cala la fiducia dell'economia di Eurolandia. Nel mese di marzo 2018, l'indice che misura il sentiment delle fiducia dei consumatori è risultato pari a 112,6 punti dai 114,2 , rivisto da 114,1, di