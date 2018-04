Zinedine Zidane sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo | Il mio in finale a

Pochettino e Klopp - le alternative a Zinedine Zidane : In Spagna si parla già dei possibili allenatori che possono rimpiazzare il francese se non avanza in Champions League I risultati segnano tutti gli allenatori. È la legge del calcio e dello sport, non importa quante persone cercano un paradiso inesistente. Quello che sembrava bianco in poche settimane diventa nero e se lo scorso agosto il Real Madrid di Zinedine Zidane sembrava ...