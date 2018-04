YouTube | “non mi pagano” | youtuber entra nella sede e spara

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Nasim Aghdam,r, è stata identificata dagli inquirenti come la donna che hato nel quartier generale diieri a San Bruno in California. Lo hanno accertato le prime indagini secondo le quali la 39enne vlogger i cui canali sostenevano dieta vegana e diritti degli animali avrebbe creduto di esser censurata. Secondo quanto riferiscono i media americani, Nasim Aghdam ha fatto irruzione negli uffici di San Bruno ferendo tre persone, quindi si sarebbe suicidata. I tre feriti, ha detto il capo della polizia locale Ed Barberini, sono ricoverati al San Francisco General Hospital: un uomo di 36 anni è in condizioni critiche; versa in gravi condizioni una delle due donne, rispettivamente di 32 e 27 anni. Una quarta persona ha riportato lussazione o frattura della caviglia. Secondo la versione rilasciata da Ismail, padre della Aghdam, al Bay Arena News Group era ...