Young Sheldon anticipazioni del 10 aprile | Il fascino del male

The Big Bang Theory e Young Sheldon uniscono le forze al Paley Fest : Non uno, ma ben due Sheldon Cooper: è questo il trattamento di favore che hanno ricevuto i fan presenti al panel del Paley Fet 2018 dedicato alle serie TV The Big Bang Theory e Young Sheldon. I primi salire sul palco sono stati i protagonisti di Young Sheldon. Applausi più forti per il giovanissimo protagonista della serie, ovvero Iain Armitage. Ospite sul palco anche Jim Parsons. Quest'ultimo ha spiegato come, già dal provino, ...

Young Sheldon : il piccolo genio è su Infinity in anteprima assoluta : Young Sheldon Spin off di The Big Bang Theory, Young Sheldon ci racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, il geniale fisico teorico protagonista della famosa sitcom insieme alla sua banda di amici nerd. Andiamo quindi nel Texas a scoprire come vive la scuola e la quotidianità in una cittadina di provincia, un bambino prodigio che a soli nove anni ha già un quoziente intellettivo di 187 e frequenta il liceo nella stessa classe del fratello maggiore. ...

Iain Armitage in Big Little Lies 2 dopo il successo di Young Sheldon : annunciati anche James Tupper e Jeffrey Nordling : In Big Little Lies 2 lo zoccolo duro saranno ancora le donne e non a casa proprio loro sono state annunciate per prime ormai un mese fa, e adesso? La rete si sta concentrando su tutti gli altri ritorni e, in particolare, sugli uomini del cast. Dai sensi di colpa di Bonnie (Zoë Kravitz) alla voglia di ricominciare di Celeste (Nicole Kidman, confermatissima anche nella seconda stagione), dalle indagini sulla scomparsa di Perry (Alexander ...

La fine di The Big Bang Theory? Jim Parsons : “Pensavo di terminare con Young Sheldon e la decima stagione” : La fine di The Big Bang Theory è davvero vicina? Nonostante buona parte del cast della comedy abbia ammesso che terminare con la dodicesima stagione sarebbe perfetto, Jim Parsons ha dichiarato che è ancora troppo presto per ufficializzare la chiusura della serie. La comedy targata CBS è campione di ascolti e di premi in tutto il mondo: undici stagioni all'attivo, con già il rinnovo per i successivi 24 episodi, e una valanga di award che ...

Debutta su Joi «Young Sheldon» la new comedy più vista negli USA : «Young Sheldon» - la new comedy più vista degli ultimi 18 anni negli U.S.A - Debutta su JOI il 13 febbraio, alle ore 21.45, subito dopo la messa in onda della nuova stagione di The Big Bang Theory (per una proposta a pacchetto che ricalca la classica serata comedy di CBS, negli U.S.A.). La serie - che gode di un cameo di Elon Mask (ep. 6) e di Jim Parsons quale voce narrante - negli Stati Uniti ha registrato un...

Young Sheldon : il debutto italiano del giovane «Shelly» Cooper : Anche da bambino, Sheldon Cooper è inconfondible: usa i guanti per evitare il contatto fisico con le altre persone, mette il papillon per andare a scuola e chiama «scimmie» i fratelli. Lo vedrete in Young Sheldon, la serie prequel di The Big Bang Theory in onda su Joi dal 13 febbraio (disponibile anche su Infinity). LEGGI ANCHETutti pazzi per Iain Armitage Racconta l’infanzia di «Shelly» che, a 9 anni, è già un genietto rompiscatole (ma ...

Young Sheldon - arriva in Italia lo spin off di The Big Bang Theory : Dopo il grande successo negli Stati Uniti – dove ha registrato un debutto record di ascolti pari a 17.2 milioni di spettatori con una del share 13% sul pubblico 18-49 anni – Young Sheldon, la new comedy più vista degli ultimi 18 anni negli U.S.A., arriva in Italia dal 13 febbraio alle 21.45 su JOI, subito dopo la messa in onda della nuova stagione di The Big Bang Theory. Per la serie – che gode di un cameo di Elon Mask (ep. 6) ...

Young Sheldon : arrivano le prime (dis)avventure del nerd protagonista di The Big Bang Theory : Young Sheldon Le leggendarie t-shirt con colori sempre diversi sono state sostituite da impeccabili camicette e papillon abbinati. Ma, differenze di outfit a parte, la personalità e le caratteristiche del ‘piccolo’ Sheldon Cooper sono state cucite su misura della sua versione adulta. Fra le novità più attese dell’attuale stagione seriale americana (clicca qui per conoscere quali sono le altre), Young Sheldon è da oggi ...

Young Sheldon : Su Infinity lo spin-off prequel di The Big Bang Theory : ... che esplora gli anni della fanciullezza di Sheldon Cooper, il personaggio più amato e riuscito di The Big Bang Theory , disponibile sulla piattaforma di video in streaming di Mediaset con un nuovo ...