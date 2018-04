Xylella | Puglia | aumentano i controlli dei Carabinieri forestali 

Xylella - in due mesi triplicato il numero di ulivi infetti in Puglia. La Regione stanzia 47 milioni di euro : In due mesi sono più che triplicati gli ulivi malati di Xylella in Puglia. Nella cosiddetta fascia di contenimento ad oggi sono 2.924 gli ulivi infetti. Già il 7 marzo scorso l’Osservatorio fitosanitario Xylella della Regione Puglia aveva rilevato un numero triplicato di ulivi colpiti dal batterio rispetto a due mesi prima. Si era passati da 735 a 2.251. Nelle ultime settimane è stata registrata un’ulteriore diffusione, mentre la presenza della ...