Xi e Trump alla grande guerra della soia

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...

Usa - esercito alla frontiera. Rampini : 'Trump come Bush - un segnale per gli elettori e il Messico' : La dichiarazione di Donald Trump, che intende schierare l'esercito al confine con il Messico, finchè non sarà costruito il muro promesso in...

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Mosca : Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca - : L'annuncio ai giornalisti è stato fatto dall'assistente alla politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Per la Russia, è un'idea "positiva e interessante"

Russia : Trump ha proposto a Putin incontro alla Casa Bianca : 'Trump ha proposto di fare un incontro alla Casa Bianca a Washington', ha raccontato alla stampa, l'alto consigliere di Putin per la politica estera, Yury Ushakov.

Cremlino : "Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca". Ma poi la guerra dei diplomatici ha fatto saltare tutto : Il presidente americano, Donald Trump, ha proposto al collega russo, Vladimir Putin, di incontrarsi alla Casa Bianca. Un invito che però risale al 20 marzo, prima della raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da Washington e da altri Paesi in relazione al caso Skripal.Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha riferito che Trump ha fatto la proposta a Putin nel corso del colloquio telefonico avuto il 20 marzo per ...

Dazi - la Cina risponde alla mossa di Trump : tassati 128 prodotti statunitensi. Aliquote anche su carne - frutta e vino : Nuove tariffe su carne e frutta. Non si fa attendere la risposta di Pechino alla politica di Donald Trump su acciaio e alluminio. La Cina ha annunciato l’operatività da oggi dei Dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari. Una risposta alla “mossa protezionistica” decisa dal presidente Trump, spiega una nota del ministero del Commercio. Le autorità cinesi ...

Paura per Arnold Schwarzenegger - operato d'urgenza al cuore Dal bodybuilding alla politica : i 70 anni di Schwarzy | I consigli a Trump : Negli ultimi mesi l'attore è assurto più volte agli onori del cronaca politica per le sue polemiche con il presidente americano Donald Trump, soprattutto quella sulla lotta ai cambiamenti climatici a ...

Usa - con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella Bush : di Roberto Iannuzzi* L’ingresso del “falco” John Bolton nell’amministrazione Trump completa lo stravolgimento degli indirizzi di politica estera indicati dal presidente americano nel suo discorso di insediamento alla Casa bianca. La sua nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale al posto del generale H.R. McMaster, tuttavia, non è solo il risultato delle mutate predilezioni di Donald Trump e di una presidenza caotica che continua ad ...

Dalle tasse alla distruzione dei piccoli negozi : perché Trump odia Amazon (e Bezos) : Il Congresso vorrebbe il sangue di Facebook sull’onda dei dati rubati a 50 milioni di utenti e dei rapporti con Cambridge Analytica, Trump ha un’altra priorità. Vede in Amazon il mostro che distrugge i piccoli negozianti, suoi elettori, e danneggia i suoi amici costruttori di centri commerciali e tutto il settore del real estate che vive di affitti e compravendite di spazi e uffici...

Trump - i dazi imposti alla Cina hanno a che fare con la vendita di Shale gas : Donald Trump ci sta abituando a isolare singoli prodotti dell’ampio spettro commerciale per giustificare ritorsioni laddove i prodotti fatti in casa subiscono una più aspra concorrenza. Da questo punto di vista i pericoli non vanno sottovalutati, perché tra sanzioni, ritorsioni, dazi, il mondo si prepara a conflitti via via più insanabili e tutti a spese dei Paesi più indigenti. Nell’ultimo post ho voluto ricondurre l’attenzione al gas e ...

Trump - dalla notte in suite alle 'sculacciate' : le rivelazioni della pornostar Video : Quattro passaggi significativi per riassumere l'intervista di sessanta minuti che Stormy Daniels [Video] ha rilasciato ad Anderson Cooper alla Cbs. La star dell'hard ha rivelato particolari clamorosi dei suoi rapporti intimi con #Donald Trump. Secondo la donna il primo incontro con il presidente degli Stati Uniti è avvenuto nel 2006 durante un torneo di golf, in cui Trump avrebbe avanzato proposte audaci a quattro donne, tra cui l'ex modella ...

Dazi alla Cina - l’appello del n.1 di Apple a Trump : “Bisogna puntare sul libero mercato” : Il numero uno di Apple, Tim Cook invita il presidente Usa, Donald Trump a rivedere la sua decisione di colpire la Cina coi Dazi Usa e lo invita a puntare sul libero commercio. «I Paesi che scelgono l’apertura, il commercio, che puntano sulla diversità sono quelli che fanno cose eccezionali» dice Cook a un Economic Forum in Cina, «I paesi - aggiung...

