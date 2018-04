Wraith Luminary Collection | 55 Rolls-Royce con le stelle sul tettuccio

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Al Salone dell’auto di New York,ha tolto i veli ad una inedita edizione limitata realizzata da Bespoke, il reparto dedito alla personalizzazione delle vetture, per i propri clienti più esigenti. Si tratta della, costruita in soli 55 esemplari e caratterizzata dalla presenza di una serie di lavorazioni ispirate al mondo dell’astronomia. La vettura è speciale fin dalla carrozzeria. Gli esterni, infatti, sono verniciati in una tinta denominata Sunburst Grey – un grigio dai riflessi ambrati – mentre sui cerchi e lungo la fiancata scorre una filettatura color rame realizzata a mano. È, però, all’interno che ladà il meglio di sé. A colpire è, innanzitutto, il soffitto, impreziosito da una fitta rete in fibra ottica, capace di dare forma a 1340 punti luce. Lo “Starlight” – come viene ...