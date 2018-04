Windows Mixed Reality già abbandonato dai gamer?

Skype UWP : introdotta la compatibilità con Mixed Reality e Windows App Preview : Da poche ore risulta disponibile al download un nuovo aggiornamento per la UWP di Skype rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile per gli utenti Insder iscritti nel canale fast con l’opzione Skip Ahead attiva. Mentre su mobile troviamo soltanto alcune correzioni di bug, sulla versione per PC e tablet Windows 10 sono state apportare due novità piuttosto importanti. La prima riguarda Mixed Reality con la possibilità di effettuare ...

Spring Creators Update : tutte le novità in arrivo per Windows Mixed Reality : Spring Creators Update è il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 ed è ormai vicinissimo al rilascio pubblico; non mancheranno nuove funzionalità per quanto riguarda la Mixed Reality. Se utilizzate Windows Mixed Reality e avete un PC, oltre che chiaramente un visore, compatibile sarete felici nel sapere che ci saranno novità anche per voi, novità che sono attualmente in fase di test per gli utenti Insider fast. Microsoft, a tal proposito, ...

Windows Mixed Reality continua a crescere ma non basta; serve più marketing : I dati di Steam relativi alla diffusione degli headset di realtà virtuale nel mese di febbraio sono stati appena pubblicati e ci comunicano una crescita, seppur molto limitata, di Windows Mixed Reality. I nuovi numeri mostrano, infatti, una crescita lenta per i visori Windows Mixed Reality sulla piattaforma di Valve, passando dal 5,17% di gennaio al 5,36% di febbraio 2018. I dispositivi HTC Vive, invece, hanno registrato un calo ...

Asus lancia il suo visore Windows Mixed Reality anche in Italia : Presentato il 31 agosto del 2017, il visore di HP dedicato alla Mixed Reality di Windows sbarca anche sul mercato Italiano. Caratteristiche peculiari dell’headset sono il design con poligoni tridimensionali, il peso contenuto e il display 3K. Eccovi riportato il comunicato stampa ufficiale direttamente da Asus: Asus ha annunciato oggi la disponibilità sul territorio Italiano del nuovo Asus Windows Mixed Reality HC102, un visore innovativo ...

ASUS annuncia il visore Windows Mixed Reality : ASUS ha annunciato oggi la disponibilità sul territorio italiano del nuovo ASUS Windows Mixed Reality HC102, un visore innovativo che permette all'utente di esplorare nuovi ed entusiasmanti mondi virtuali. Il visore, caratterizzato da un design del tutto unico e innovativo con uno splendido motivo 3D e struttura bilanciata che offre la massima comodità grazie anche all'impiego di materiali di qualità superiore con rivestimento antibatterico, è ...

Windows Mixed Reality : aumentano le quote di utilizzo : L’analisi dei dispositivi per la realtà virtuale, fra l’agosto 2016 e gennaio 2018, ha evidenziato una crescita delle quote di utilizzo degli Headset Windows Mixed Reality. VR Headset Nel dicembre 2017 lo Share dei dispositivi Windows Mixed Reality era pari al 4.35%, aumentando fino al 5.17% nel gennaio 2018. Stando a questi dati, i dispositivi progettati per WMR, stanno lentamente prendendo piede; guadagnandosi il loro posto nel ...

Windows Mixed Reality : annunciato un nuovo visore di HP : Windows Mixed Reality sarà uno dei settori su cui Microsoft si concentrerà maggiormente durante questo 2018 sia a livello software che hardware. A tal proposito, HP ha annunciato quest’oggi una particolare versione del suo visore compatibile con la realtà virtuale di Windows 10 interamente dedicata al mercato business ed Enterprise, tanto è vero che è stato denominato “Professional Edition“. Se confrontata con la variante ...

Microsoft stipula partnership per portare Windows Mixed Reality nelle scuole : Microsoft ha annunciato svariate ore fa diverse nuove iniziative dedicato al settore educativo, tra cui il lancio laptop Windows 10 S a prezzi più che accessibili. Le novità più interessanti riguardano però Windows Mixed Reality. In primo luogo, Microsoft ha dichiarato di stare attualmente collaborando con Pearson, la più grande società di formazione scolastica al mondo, ai fini della creazione di contenuti didattici che funzioneranno su ...