Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17639

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Microsoft ha da poco rilasciato la build 17634 per tutti gli utenti insider di Windows 10 appartenenti al ramo di distribuzione Fast (skip Ahead). Novità The next wave of Sets improvements is here What belongs together stays together – we designed Sets to help you keep webpages, documents, files, and apps connected. We've been hard at work since our first wave of Sets improvements for RS5, and when you install today's build you'll find: Drag and drop app tabs within and between Sets is now supported: It works just like it sounds! You can now drag an app tab around within the Set or combine tabbed apps into Sets. Note: If you open a Microsoft Edge tab outside of a Set, you can't drag and drop it into a Sets window. Drag and drop for Microsoft Edge web tabs within Sets isn't supported yet and you may experience a crash if this is attempted. Tabs are now bubbled up