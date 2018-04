Wind Smart 9 o Vodafone Special? Dipende se sei cliente Tim | Tre o MVNO

Wind Smart 9 Special 1000 minuti 15 Giga internet : La nuova tariffa di Wind è sicuramente una delle più vantaggiose degli ultimi tempi. Si chiama Wind Smart 9 Special 1000 minuti 15 Giga.

Smartphone Huawei e altri da Wind a rate zero : la promo da aprile : La promo “Fuori Tutto Wind” a partire da aprile 2018 vi permette di acquistare alcuni Smartphone Android Huawei, Motorola, Asus, Samsung a rate zero mantenendo il profilo tariffario con dati.Secondo quanto riferito dal sito Mondomobileweb a partire dal 3 aprile 2018, e fino al 22 dello stesso mese, l’operatore arancione Wind farà partire una promozione con Smartphone incluso.La promo si chiama “Fuori Tutto Wind” e ...

Passa a Wind Smart 7+ Double : 2000 minuti e 15GB a 7€ : Se sei ex cliente Wind Tre Passa a Wind Smart 7+ Double che a 7€ al mese offre 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 15GB in 4G, solo tramite SMS Winback. L’offerta disponibile da oggi 30 marzo richiede necessariamente la portabilità del numero. Passa a Wind: Smart 7+ Double Gli ex clienti Wind Tre che hanno dato il consenso all’utilizzo dei propri dati a fini commerciali potrebbero ricevere a partire da oggi e nei ...

15 GB E 1000 Minuti A 9 Euro Con Wind Smart 9 Special Limited Edition : Wind Smart 9 Special Limited Edition: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 9 Special Limited Edition? Come avere 15 giga di internet e 1000 Minuti a 9 Euro al mese con Wind Wind Smart 9 Special Limited Edition dettagli Wind Smart 9 Special Limited Edition è la nuova promo […]

Nokia Moonraker - lo smartwatch studiato per Windows Phone si mostra in un nuovo video : Abbiamo già parlato in passato di Moonraker, uno smartwatch a cui Nokia stava lavorando prima che venisse cancellato da Microsoft dopo l’acquisizione. Adesso scopriamo ulteriori dettagli grazie ai colleghi di ProtoBetaTest. A differenza della Microsoft Band, device anch’esso non più in produzione dopo la commercializzazione del secondo modello, che è un indossabile dedicato prevalentemente, per non dire del tutto, agli sportivi con ...

Wind - le proroghe di marzo 2018 riguardano Home Family Edition e Smart 9 Easy 10 : Wind ha comunicato quali tra le scadenze fissate in precedenza sono oggetto di proroghe: riguardano Wind Home Family Edition e Wind Smart 9 Easy 10 L'articolo Wind, le proroghe di marzo 2018 riguardano Home Family Edition e Smart 9 Easy 10 proviene da TuttoAndroid.

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile : Sembra che nel proprio store online Microsoft venda un numero maggiore di smartphone Android rispetto a quelli con il proprio sistema operativo, per il quale ormai non è più previsto alcun supporto o aggiornamento. L'articolo Lo store online di Microsoft vende più smartphone con Android che con Windows Mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tre apre un sito per le prenotazioni di Samsung Galaxy S9 e Wind proroga Smart 9 Easy 10 : Wind proroga fino alla prossima settimana la possibilità di attivare Wind 9 Smart 10, mentre Tre lancia un sito dedicato alla prenotazione di Samsung Galaxy S9, con supervalutazione dell'usato. L'articolo Tre apre un sito per le prenotazioni di Samsung Galaxy S9 e Wind proroga Smart 9 Easy 10 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.